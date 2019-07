EEUU impone restricciones a funcionarios del régimen cubano que explotan a médicos en el extranjero

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, comentó que EEUU ha impuesto restricciones a las misiones de médicos cubanos que en realidad solo constituyen una red de explotación laboral administrada por el régimen de la isla.

“El Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a ciertos funcionarios cubanos y otros responsables de prácticas laborales de explotación y coercitivas en el marco del programa de misiones médicas de Cuba en el extranjero”, informó Pompeo.

“Cuba debe dejar de usar este programa para ganar dinero a costa de sus ciudadanos”, sentenció el máximo funcionario diplomático de EEUU.

.@StateDept has imposed visa restrictions on certain Cuban officials & others responsible for exploitative & coercive labor practices under Cuba’s overseas medical missions program. Cuba must cease using this program to earn money on the backs of its citizens.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 26, 2019