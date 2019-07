¡Espeluznante hallazgo! Descubren cuerpos desmembrados y cosidos al estilo Frankenstein

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La denuncia contra una institución de Phoenix (Arizona, EE.UU.) que recibía cuerpos sin vida con fines científicos derivó en una investigación del FBI, durante la cual los agentes hallaron en el lugar gran cantidad de cadáveres desmembrados y cosidos “al estilo Frankenstein”.

La requisa al ya clausurado centro de recursos biológicos fue realizada en 2014 y ahora los detalles salieron a la luz tras la demanda presentada la semana pasada por 33 personas que habían donado los cuerpos de sus familiares para fines científicos, publicaron medios locales.

Crazy! Something out of Silence of the Lambs. Ironically, the owner's last name of the Biological Resource Center is Gore – Stephen Gore.

FBI Found 'Bucket of Heads, Arms and Legs,' Bodies Sewn Together at Arizona Body Donation Facility https://t.co/ydqOHqr16f via @ktla

— Epic?? (@EpicRevolution4) July 26, 2019