Marco Rubio cuestiona que Maduro gaste millones en el Foro de Sao Paulo mientras Venezuela está en crisis

Marco Rubio expresó mediante su cuenta Twitter las carencias que sufre el pueblo venezolano, denunciando junto a esto el gasto absurdo realizado por el régimen en el Foro de Sao Paulo.

lapatilla.com

“Nicolás Maduro gasta millones de dólares para pagar los viajes, los hoteles y las comidas de los izquierdistas radicales que asisten a una conferencia que está organizando” subrayó el senador del Edo. de Florida en la publicación, mientras lo venezolanos sufren carencias extremas en cuanto a servicios básicos y alimentación.

In #Venezuela children are malnourished,electricity is widely unavailable,gasoline scarce & basic medicines hard to find yet @NicolasMaduro spends millions of dollars to pay for the travel,hotels & meals of radical leftists attending a conference he is hosting.

— Marco Rubio (@marcorubio) July 27, 2019