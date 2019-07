Unos choros pretendían robar a estos famosos futbolistas, pero fueron repelidos… ¡a punta e’ golpes! (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mesut Özil no se esperaba que un par de choros británicos pretendieran robarle su carro con cuchillos, pero, para la mala suerte de los malhechores, el crack alemán del Arsenal inglés venía acompañado por uno de sus compañeros, Sead Kolasinac, quien se atrevió a bajarse de la camioneta y comenzar una trifulca para evitar el atraco.

lapatilla.com

El defensor se bajó del automóvil y comenzó a regalar golpes a mansalva, consiguiendo que los ladrones huyeran sin ninguna posibilidad de conseguir su fechoría.

Arsenal comunicó que ambos futbolistas se encuentran bien, asimismo, las autoridades aseguran que no han habido arrestos y que las investigaciones continúan.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) July 25, 2019