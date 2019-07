Comunista gringa mostró su plato full de comida del Foro de Sao Paulo: En Venezuela no hay hambre

“Aminta”, una comunista gringa, en vista de su visita al Foro de Sao Paulo realizado en Caracas, publicó una foto de un plato lleno de comida con un mensaje en el que sugiere que en Venezuela no hay hambre.

“A pesar de que se les dice que no hay comida en Venezuela, los restaurantes locales de clase trabajadora parecen desafiar esa narrativa“, dijo la mujer, que se encuentra en el país y ha publicado imágenes de sus recorridos por el centro de Caracas.

Agregó: “El hecho es que los salarios en Venezuela son bajos porque el 80% de las empresas aquí son propiedad del sector privado. Bajo una guerra económica impulsada por el imperialismo estadounidense, la gente continuará enfrentando desafíos financieros debido a que los neoliberales prohíben el socialismo pleno”.

Con información de Maduradas.

