Las protestas creativas en Puerto Rico: Cantar, bucear, perrear y rezar

Las protestas que asediaron al gobernador Ricardo Rosselló, antes de que el miércoles anunciara su renuncia, no se parecen a nada que se haya visto en San Juan. Cientos de miles de personas de todos los rincones de la isla tomaron las calles y rodearon la mansión del gobernador.

Por Infobae

Pero no solo marcharon y gritaron consignas. Presionaron de muchas otras formas: desde cantar y bailar hasta practicar yoga y montar a caballo. Activistas y celebridades utilizaron ampliamente los medios sociales y popularizaron etiquetas como #RickyRenuncia, #RickyTeBote, #TelegramGate, #RickyLeaks y #PuertoRicoMarcha para amplificar su mensaje y convocar más protestas.

Aquí enumeramos algunas protestas creativas que fueron usadas por los puertorriqueños para expresar su inconformidad con el gobierno de la isla

Algunos protestaron mientras buceaban

Para este grupo de buzos, las marchas en tierra firme no eran suficiente, por lo que decidieron llevar su mensaje bajo el agua y lo documentaron en un video publicado en Twitter.

También realizaron acrobacias

El 22 de julio, estos dos manifestantes se colgaron de las señales de tránsito ubicadas sobre Expreso Las Américas, una de las principales autopistas de San Juan, y ejecutaron una rutina de danza aérea mientras una gran multitud marchaba debajo de ellos.

Bailaron en la calle

Muchos protestantes bailaron el “Electric slide”, lo cual desconcertó y fascinó a algunas personas que vieron los videos en redes sociales, pero es bastante común en las fiestas, bodas y celebraciones de quinceaños en la isla. Aquí los manifestantes bailaban al ritmo de los cantos de protesta.

Los manifestantes que convocaron protestas en Nueva York y Washington para apoyar las demandas de los puertorriqueños también bailaron el “Electric slide”.

Puerto Ricans gathered at Grand Central Station in New York City, tonight, dancing in protest, banging pots, and calling for Governor @ricardorossello to resign. pic.twitter.com/BSAFNAT7Vf

Condujeron bicicletas, motocicletas y cuatrimotos

El martes por la noche, cientos de ciclistas recorrieron las calles del Viejo San Juan para unirse a los manifestantes frente a La Fortaleza, la residencia oficial del gobernador.

Misael González Trinidad, un activista conocido como Rey Charlie, organizó protestas en motocicletas en el sector Cantera en San Juan que atravesaron muchos vecindarios y reunieron simpatizantes en el camino, antes de llegar al Viejo San Juan.

Se embarcaron en kayaks y motos de agua

El 21 de julio, un grupo organizado por Ángel Jiménez partió de la laguna del Condado en kayaks, botes pequeños, motos acuáticas y tablas de surf, y se dirigió hacia el tramo de la bahía de San Juan, que se ve desde la mansión del gobernador.

La música también fue un método de protesta

Músicos muy conocidos como Ricky Martin, Residente y Bad Bunny combinaron sus esfuerzos para dinamizar el movimiento de protesta. Los puertorriqueños se expresaron de diversas maneras, inspirados en la riqueza cultural de la isla, con canciones tocadas en instrumentos tradicionales con ritmos como la plena y la bomba, así como géneros musicales más contemporáneos como la música urbana y el trap. Los manifestantes se reunieron en una plaza en el Viejo San Juan y se hicieron llamados para reunirse a perrear —un estilo de baile del reguetón— frente a la mansión del gobernador.

Las multitudes corearon versiones espontáneas de temas tradicionales puertorriqueños de las décadas de 1940 y 1950, como “En mi Viejo San Juan” y “Preciosa”, considerados himnos informales de la isla.

In an emotional moment, hundreds of people just sang “En mi viejo San Juan” in front of the Governor mansion – @Carlostole_ has the context: “The song was written in 1942 for Estrada's brother who had been deployed to Panama during World War II & was feeling nostalgia for his… pic.twitter.com/5M7M2Iq2cy

— David Begnaud (@DavidBegnaud) July 20, 2019