Nacho rompió el silencio tras las críticas por su canción a la marihuana

En este momento de mi vida siento que no quiero ser el ejemplo de nadie, no es una responsabilidad que quiera llevar sobre mis hombros. Todo es relativo y a los seres humanos nos atrae lo relativamente negativo. Ejemplo: yo formé parte de una canción que ha tenido un éxito que superó las expectativas de todos los que formamos parte de la creación o del desarrollo de la misma. La canción se llama “Cristina” y el tema habla sobre el cannabis aunque no literalmente. Gente que me sigue espera que yo siempre proyecte una imagen de hombre correcto, familiar, etc, porque no saben diferenciar entre lo que doy como artista y lo que soy en mi vida regular; lo meten todo en un mismo envase. Sé que yo les he dado acceso a ambas partes de mi vida y no me he reservado nada pero bueno… “Que mal ejemplo para la juventud”, “por tu culpa mis hijos se van a poner a fumar marihuana”, “¿quieres que tus hijos sean drogadictos?” Yo digo: ¿por qué esos jóvenes en vez de percibir de manera literal la letra de la canción no pueden tener la capacidad de ver en Maffio, en Shelow, en Quiles y en mí, a 4 colegas que decidieron hacer un proyecto juntos que necesitó de horas de estudio, de trabajo de producción, de esfuerzo creativo, de estrategia comunicacional, de dirección audiovisual, un proyecto que hoy por hoy es una de las canciones más escuchadas en Europa, está a nada de lograr un doble disco de platino y abrió para nosotros 4 otros horizontes en lo profesional. ¿Por qué esos jóvenes no se plantean proyectos ellos, en sus áreas, que puedan superar sus expectativas, entendiendo a través de este ejemplo que el trabajo en equipo trae grandes resultados? ¿Por qué no disfrutan de la música así como disfrutan de películas de cualquier género? Me preocupa que vayan a ver “John Wick” y quieran salir a matar a todo aquel que los ha herido, en vez de ver a Keanu Reaves como un actor taquillero. El ejemplo es relativo, saber filtrarlo y captar lo mejor de cada mensaje que nos llega o de cada persona que decidimos seguir y de sus acciones, es un carácter formado por la preparación académica y los valores familiares, yo no tengo nada que ver en esos aspectos de la vida de un desconocido. Nacho.