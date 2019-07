Lo que el chavismo separó: Migrantes venezolanos retratan su dolor en dibujos (Fotos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Familias separadas, emprendimientos abandonados, dolor patriótico… Un centro de apoyo psicosocial en Bogotá, Colombia, le pidió a los migrantes venezolanos que expresaran sus más sinceros sentimientos negativos en dibujos y este fue el resultado: corazones rotos.

lapatilla.com

Las ilustraciones fueron publicadas por el periodista Dylan Baddour a través de su cuenta en Twitter. Señaló que los dibujos fueron realizado por adultos y según se ve, muchos de ellos partieron a Colombia huyendo de la crisis en Venezuela pero dejando atrás a lo más valioso que tienen para buscar un mejor futuro: la familia, los hijos.

Los corazones rotos y las familias separadas eran los elementos que más abundaron durante la actividad. Otros tantos, descargaron sus sentimientos ante la grave situación que atraviesa el país petrolero con venezolanos luchando contra un régimen que se aferra al poder ilegítimamente.

La xenofobia que sufre la población venezolana en la nación vecina también fue retratada por algunos.

THREAD: In a psychosocial support workshop for Venezuelan immigrants in Bogotá, adults were asked to draw something that had spurred their bad feelings. I’ll post some examples. Below: “Farewell to my son.” pic.twitter.com/aF7CFUkCIt — Dylan Baddour (@DylanBaddour) July 28, 2019

“The hard part is leaving the family far away” -drawing by adult Venezuelan immigrant in Colombia pic.twitter.com/mx5LSxIh5S — Dylan Baddour (@DylanBaddour) July 28, 2019

“Goodbye my little big man” -drawing by adult Venezuelan immigrant in Colombia pic.twitter.com/lMirXm8EKd — Dylan Baddour (@DylanBaddour) July 28, 2019

“I am Nicolas Maduro, the most bad president in the entire world” -drawing by adult Venezuelan immigrant in Colombia pic.twitter.com/9ZpfJGpJNg — Dylan Baddour (@DylanBaddour) July 28, 2019

The most common motif in the drawings by Venezuelan immigrants in Soacha, Colombia? pic.twitter.com/SaMQNJHala — Dylan Baddour (@DylanBaddour) July 28, 2019