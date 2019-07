El Bitcoin es una fuerza imparable

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante la reciente audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes acerca de Facebook, Libra, el representante Patrick McHenry describió a Bitcoin como una fuerza imparable: “El mundo que Satoshi Nakamoto, autor del libro blanco de Bitcoin, imaginó, y otros están construyendo, es un imparable fuerza. No debemos intentar disuadir esta innovación, y los gobiernos no pueden detener esta innovación, y quienes lo han intentado ya han fracasado. Entonces, la pregunta es: ¿qué van a hacer los legisladores estadounidenses para enfrentar los desafíos y las oportunidades de este nuevo mundo de innovación? ”.

Por: Ilias Louis Hatzis || dailyfintech.com

Hoy en día, toda la capitalización del mercado de los activos digitales fue de alrededor de $ 263 mil millones. Los topes del mercado de la moneda digital, los precios de las monedas y los volúmenes de comercio en general se han reducido desde junio. Mirando lo que ha estado pasando en los últimos meses, la pregunta en la mente de todos es en qué se diferencia esta vez del pasado, cuando Bitcoin alcanzó su punto más alto y luego se desmoronó.

Bueno, muchas cosas son diferentes.

Una de las cosas es que la mayoría de las inversiones no está ocurriendo por los inversores minoristas, como sucedió en 2017. Las búsquedas de Google para ” Bitcoin ” son solo el 10% de lo que eran en 2017. FOMO por parte de los inversores minoristas aún no ha comenzado. Solo puedo imaginar lo que sucederá con el precio de BTC cuando lo haga.

Otra cosa que es diferente es la demanda institucional de Bitcoin. Su alza. El interés institucional es alto, como lo puede atestiguar el auge del comercio de derivados en CME. El 17 de junio, el interés abierto en el Grupo CME registró 5,311 contratos por un total de 26,555 BTC, aproximadamente $ 246 millones, reduciendo los volúmenes durante el pico de precios de 2017. Fidelity, Bakkt y TD Ameritrade tienen planes de lanzar productos comerciales institucionales para BTC.

Más importante aún, los fundamentos de la red mejor que nunca. La tasa de hash ha aumentado, aumentando la seguridad. La seguridad se mide por cuánto cuesta montar un ataque del 51% en Bitcoin. Cuanto más hash rate, más seguridad. En los últimos cinco años, el poder de hash de Bitcoin ha aumentado 1000x, creciendo a 70 millones de billones de hashes por segundo.

El aumento de las transacciones diarias en la cadena y el tamaño del bloque, indican que más personas están realizando transacciones. Tanto las transacciones en la cadena por día (línea abajo) como el valor de transacción promedio en USD (llene a continuación) han aumentado significativamente desde el año pasado.

El tamaño promedio de bloque BTC (relleno a continuación) ha aumentado sustancialmente, cuando lo compara con el año pasado.

Lo mejor de todo es que las tarifas promedio por transacción han sido relativamente bajas, en comparación con las de 2017. Actualmente es de alrededor de $ 1.92, a pesar del aumento en el tamaño de los bloques y el uso en la cadena. La escalabilidad ha mantenido las tarifas sustancialmente más bajas que a fines de 2017.

Todo esto está ocurriendo casi un año antes de que se reduzca a la mitad la recompensa del bloque de Bitcoin, que se estableció para mayo de 2020. El próximo mes de mayo, las recompensas de minería se reducirán de 12.5 a 6.25 BTC, lo que reducirá el número de Bitcoins acuñadas cuando se verifique un bloque, y el número De Bitcoins potencialmente vendidos en el mercado.

A medida que el suministro de Bitcoin se vuelve más y más ajustado, su tasa de inflación disminuye. A diferencia de los gobiernos que pueden imprimir monedas fiduciarias y la inflación de riesgo, la tasa de inflación de Bitcoin para 2024, bajará a 1% y con el tiempo disminuirá hacia cero.

Hoy en día, la cantidad de Bitcoins en circulación es de 17.8 millones de Bitcoins . Solo se emitirán 21 millones de Bitcoins y no alcanzaremos esa cifra por otros 120 años. Si bien solo tenemos otros 3.2 millones de Bitcoins que se crearán, este suministro limitado no restringe el uso de Bitcoin como medio de intercambio. Cada Bitcoin es igual a 100 millones de Satoshis. Entonces, si el precio de Bitcoin llegara a $ 1 millón, un Satoshi valdría solo un centavo.

Y no es lo único que está sucediendo.

Con la incertidumbre económica y el temor a la recesión, la economía mundial está en crisis. El jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señaló la gran posibilidad de estímulo monetario, si la economía no se recupera. Básicamente, el BCE está pensando en recortar las tasas de interés e imprimir más dinero. En el Reino Unido, un Brexit sin acuerdo está en el horizonte con el nuevo Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Además, la economía estadounidense está al borde de la recesión a pesar del aumento del producto interno bruto. Esto se debe a que los economistas creen que la Reserva Federal está lista para bajar las tasas de interés pronto.

Anthony “Pomp” Pompliano, cofundador de Morgan Creek Digital Assets, en un tweet reciente escribió que la próxima política del BCE podría actuar como “combustible de cohetes” para Bitcoin.

ROCKET FUEL: They’re going to cut rates and print money right as we march towards the Bitcoin halving.

Buckle up. This will be wild ? pic.twitter.com/QotDXKTJRj

— Pomp ? (@APompliano) July 25, 2019