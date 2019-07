¡Emotivo! Édgar Ramírez lamenta la muerte de Cruz-Diez publicando un video de su último encuentro con él

View this post on Instagram

🇪🇸 “Serénate, corazón mío, Que sea dulce la hora de la separación. Que no sea una muerte, sino un cumplimiento. Que el amor se funda en recuerdos y el dolor en canciones. Que el vuelo a través del cielo termine con el aquietamiento de las alas en el nido. Que la última caricia de tus manos sea tan suave como la flor de la noche. Sosiégate, Hermoso Final, y dinos en silencio tus últimas palabras. Yo te reverencio, y levanto mi lámpara para iluminar tu camino” • Rabindranath Tagore, El jardinero • ¡Buen Viaje Abuelito! ¡Gracias por dejarnos mundo mejor! #CarlosCruzDiez 🇬🇧 “Peace, my heart, let the time for the parting be sweet. Let it not be a death but completeness. Let love melt into memory and pain into songs. Let the flight through the sky end in the folding of the wings over the nest. Let the last touch of your hands be gentle like the flower of the night. Stand still, 0 Beautiful End, for a moment, and say your last words in silence. I bow to you and hold up my lamp to light you on your way” • Rabindranath Tagore, The Gardener • Bon Voyage Grandpa! #CarlosCruzDiez [ video shot by @necowixan Paris,2017 ]