Los detalles del porqué Rusia está enviando asesores militares y otros especialistas a Venezuela

A fines de junio de 2019, Venezuela evitó otro golpe. El gobierno también estuvo a punto de caer en la primavera, el 30 de abril, cuando el líder de la oposición, Juan Guaidó, se declaró el presidente legal del país y trató de derrocar al jefe de Estado en funciones, Nicolás Maduro.

Por Lilya Yapparova en Meduza | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Los manifestantes se enfrentaron con la policía en las calles, esperando el apoyo del ejército, pero los soldados finalmente permanecieron leales a Maduro. En esos días, cuando Estados Unidos reconoció a Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela, Moscú envió asesores militares a Caracas.

Para entender más sobre la naturaleza exacta del “apoyo de Rusia al régimen de Maduro” (que atrajo una gran atención en el extranjero), Meduza buscó a veteranos del ejército ruso y de la agencia de inteligencia que anteriormente servían en Venezuela, y descubrió que cuidaban principalmente los intereses comerciales rusos, no a las autoridades locales.

Comida en el refrigerador

Anatoly pasó un año y medio viviendo en el edificio de gran altura de Rosneft en Caracas. Dijo que los ejecutivos de la compañía sabían de antemano, según estudios sociológicos secretos concluidos en octubre de 2018, que las protestas de Venezuela se prolongarían e incluso se extenderían. Anatoly le dijo a Meduza que Rosneft decidió aumentar la seguridad en sus oficinas en Caracas, preocupado de que el propio personal contratado localmente se llevara los muebles corporativos y culpara a los manifestantes.

Para contratar “vigilantes” para sus oficinas venezolanas, Rosneft se acercó a rusos con pasados ??militares, incluido Anatoly (quien se negó a decir cuándo trabajó exactamente en Caracas, por temor a que se revelara su identidad). Dijo que le dieron un teléfono inteligente Samsung Galaxy conectado por satélite precargado con WhatsApp, que utilizó para enviar un informe de seguridad a Moscú cada tres horas.

No hubo incidentes en el piso donde estaba laboraba Anatoly (sólo cuenta cuenta que mujeres de la limpieza agarraban la comida en los refrigeradores de la oficina). Desde una ventana, Anatoly observó las protestas en la calle de abajo. Ninguno de los manifestantes que peleaban con la policía mostró interés en el edificio Rosneft.

La misión resultó ser aburrida no solo para Anatoly, sino para la mayoría de los especialistas militares rusos en Venezuela. Gran parte de lo que periodistas y políticos en Occidente han descrito como “apoyo al régimen gobernante” fue, de hecho, un intento de las compañías rusas de proteger sus propios activos, es lo que Meduza entendió de múltiples fuentes que trabajaban en el país, incluido un oficial de reserva de inteligencia militar, un veterano del Servicio Federal de Seguridad (FSB en inglés), una fuente cercana a los especialistas militares de Rusia y otro veterano de la agencia de inteligencia. Las cuatro personas dicen que el principal objetivo de los especialistas rusos en Venezuela era proteger los intereses comerciales locales rusos.

“En Rusia en este momento, son principalmente las corporaciones estatales las que trabajan con Venezuela, porque el país está simplemente en ruinas”, dijo Tatyana Rusakova, asistente de investigación en el Centro para el Estudio de Sociedades en Crisis, donde estudia América Latina. “Ninguna persona normal invertiría su dinero allí. Solo Rosneft y Rostec en todo su esplendor pueden hundir dinero así, porque Rosoboronexport suministró armas, y esos contratos tienen que mantenerse ”

“Hay tres o cuatro empresas estatales [rusas] trabajando en Venezuela que organizaron delegaciones [de equipos de seguridad privada ] en el país “, dijo una fuente a la que se contrató para vigilar las instalaciones petroleras locales. Según un veterano de las fuerzas especiales rusas que también trabajó en Venezuela como contratista privado, las compañías rusas distribuyeron ayuda humanitaria al personal local en estas instalaciones.

En abril de 2019, BuzzFeed News informó que Rusia estaba enviando ayuda humanitaria a Venezuela a través de Malta a bordo de aviones militares desde Siria. Estos aviones también a veces transportaban especialistas militares, para ahorrar dinero en fletes comerciales, dijo a Meduza un veterano del FSB que trabajaba en Venezuela . “En un avión de carga Ilyushin Il-76, que lleva repuestos para instalaciones petroleras, sentaron a siete especialistas, listados como ‘operadores de señales’ o ‘trabajadores de gas’, pero quiénes eran realmente no estaban registrados”, un fuente le dijo a Meduza.

La mayoría de los especialistas militares rusos en Venezuela cobraron 150.000 rublos (USD 2.365) al mes (que es similar a los salarios típicos obtenidos en Siria por los mercenarios de la empresa militar privada “Wagner” , según un informe de investigación de RBC). Después de aterrizar en Venezuela, se les ordenó a los rusos, por ejemplo, que recolectaran los documentos corporativos de las compañías rusas y los trajeran de vuelta a casa. Las tareas más serias se manejaron individualmente, “a través de sus propios canales”, mediante la contratación de un puñado de “contratistas privados”, explica un especialista que trabajó en el país. Una fuente de las tropas de seguridad del interior de Rusia dice que había aproximadamente 60 mercenarios que realizaban “tareas especiales”. El salario de este trabajo era superior al promedio: 220.000 rublos ($ 3.470) por mes. A estos hombres se les asignaron tareas como reclutar informantes en partes peligrosas de Caracas, dice una fuente a la que se le ofreció una de esas tareas.

Al comienzo de las protestas de Venezuela en el otoño de 2018, había al menos 100 miembros activos de las fuerzas especiales de Rusia en el país, además de los ex soldados que trabajaban como guardias de seguridad, dijo a Meduza un oficial de reserva de inteligencia militar que trabajaba en Venezuela . Para junio de 2019, todos menos 20 de estos soldados se habían ido. “Realmente nunca hicieron nada”, dijo el oficial de reserva.

La milicia venezolana

Entre las tareas que más se parecen en “apoyo al régimen de Maduro” , las fuentes de Meduza describen el trabajo con milicianos locales de la Milicia Nacional Venezolana y miembros de grupos armados conocidos como colectivos , que ganaron fuerza después de un fallido golpe de estado en 2002 , cuando el presidente Hugo Chávez se dio cuenta de que no podía contar con la lealtad de los militares y la policía, y formó su propia base de apoyo paramilitar. El presidente venezolano en funciones, Nicolás Maduro, que confía en el ejército incluso menos que Chávez, ha seguido financiando escuadrones paramilitares con fondos del gobierno. Las fuentes confirmaron a Meduza que los expertos militares rusos comenzaron a ayudar en el entrenamiento de estas fuerzas de milicia en 2018. Un veterano de inteligencia militar que trabajó en Venezuela y una fuente cercana al FSB dijeron que los especialistas rusos también están trabajando con los colectivos.

Creada en 2009, la Milicia Nacional Venezolana está compuesta por civiles llamados primero por Chávez y luego por Maduro para defender “los logros de la Revolución Bolivariana” (el proceso político radical iniciado por Chávez). “La milicia une a mujeres y hombres de diferentes edades que aprobaron un curso de armas de fuego y recibieron capacitación básica en ejercicios”, dijo a Meduza la periodista de Punto de Corte, Sebastiana Barraez, explicando que muchas personas se unen por razones económicas. “Todos están registrados y deben presentarse para el servicio, siempre que se les llame, por ejemplo, a alguna instalación militar. Esto les garantiza el acceso a CLAP ”(los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que racionan los alimentos a los hogares más pobres del país). Los comestibles se han convertido prácticamente en una nueva moneda en Venezuela, dice Barraez, con una distribución controlada por instituciones leales a Maduro, a saber, la milicia nacional y los colectivos. En abril de 2019, Maduro prometió fusionar la milicia nacional con las fuerzas armadas del país.

Los colectivos son pandillas urbanas de los barrios más pobres de la ciudad. En 2014, las autoridades venezolanas comenzaron a reclutar activamente a estos grupos para luchar en las calles contra la oposición. En 2017, por ejemplo, apoyaron el intento de Maduro de disolver el parlamento. Para pagar a los colectivos por su lealtad total, el gobierno venezolano ha allanado el presupuesto de su principal empresa estatal, la compañía de petróleo y gas PDVSA. Hoy, el régimen ha cedido efectivamente los barrios marginales en el oeste de Caracas a estas pandillas, donde hornean pan, intercambian bienes y organizan grandes funerales públicos para sus camaradas asesinados en enfrentamientos con la oposición.

Los miembros de los colectivos también están inundando las filas de la milicia, dice Barraez, en un esfuerzo por legalizar a las pandillas: “Los colectivos se están uniendo a la milicia para ganar al menos cierta legitimidad frente a las duras críticas de la sociedad civil e incluso del ejército y otras agencias de seguridad contra grupos armados favorecidos por las autoridades ”. Los colectivos también se están integrando con otras instituciones de seguridad. Por ejemplo, la pandilla “Tres Raices” (Tres Raíces) disfruta de lazos estrechos con las élites de seguridad de Venezuela, y sus miembros sirven en el Servicio de Inteligencia Bolivariano. En 2017, Maduro creó una unidad de élite dentro de la Policía Nacional de Venezuela para “salvaguardar la revolución” y muchos de los miembros de los colectivos se han unido desde entonces. Según una investigación publicada por el Insight Crime Center en marzo de 2019, el régimen de Maduro ha confiado repetidamente en estas fuerzas para aplastar las protestas en los últimos seis meses.

Los instructores militares rusos actualmente ayudan en el entrenamiento de la milicia nacional venezolana, que incluye a miembros de los colectivos . “Los rusos a menudo aparecen en la sede de la milicia”, dijo un miembro de Tres Raices a Meduza . Pero las fuentes generalmente expresaron su descontento con la práctica de cooperar con los colectivos , señalando su poca confiabilidad y poca disciplina. Involucrar a estas pandillas en el trabajo de la milicia es irresponsable, si no desesperado, en la formulación de políticas, dice un veterano de las tropas internas de Rusia, quien trabajó en Venezuela. “Son más problemas de lo que valen. Les das 1.000 dólares para una acción y estos cabrones no solo embolsan el dinero e intentan manejarlo con 50 dólares, sino que también le cuentan a la policía sobre ti”, dijo una fuente, que describe su intento de negociar la protección de una instalación con las pandillas.

Los chicos del Donbass

Alexander Ionov fundó el Movimiento Antiglobalización de Rusia (ADR en inglé) en 2012. Al principio, el movimiento organizó un puñado de pequeñas protestas y piquetes que exigían la anulación del Premio Nobel de la Paz de Barack Obama, pero en poco tiempo estaba organizando grandes eventos con el apoyo del gobierno ruso. En 2015 y 2016, por ejemplo, ADR utilizó una subvención presidencial para celebrar conferencias en estados no reconocidos. Ionov también se convirtió en miembro del Comité Ruso de Solidaridad con los Pueblos de Siria y Libia, que acogió con beneplácito las visitas del presidente sirio Bashar al-Assad, el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y Hugo Chávez. Ionov cuestiona la idea de que especialistas rusos se encuentren en Venezuela para apoyar al régimen de Maduro. “Venezuela tiene un diseño muy simple”, dice. “No necesitan ninguna fuerza especial rusa allí. Después de que jodimos a Ucrania, ¿realmente crees que podríamos arreglar algo en Venezuela?

Ionov se familiarizó por primera vez con muchas de las élites venezolanas actuales antes de que llegaran al poder, hace 10 años, cuando miembros de su “Movimiento contra la globalización” acompañaron a Hugo Chávez durante su visita a Moscú. Ionov dice que ahora tiene amigos en la administración de Maduro, entre el cuerpo diplomático venezolano y en la compañía de petróleo y gas PDVSA. Incluso es amigo del capitán de un barco destructor venezolano.

Según Ionov, los especialistas militares rusos están involucrados en la región con otro propósito: repeler la agresión colombiana. La amenaza de invasión de Colombia, argumenta, es un factor importante en la política interna venezolana. El 26 de junio, hubo informes en Caracas de un nuevo intento de golpe de estado que involucra a “terroristas colombianos” supuestamente contratados para asesinar a Nicolás Maduro. El presidente afirmó que los planes de la oposición venezolana estaban vinculados al líder de un grupo de la mafia colombiana arrestado en marzo . En abril de 2019, Venezuela desplegó soldados en 17 bases militares a lo largo de su frontera con Colombia.

Las autoridades venezolanas explotan el concepto de “agentes extranjeros” para manipular al público, argumenta un informe de investigación de los sitios web locales de oposición RunRun.es y Connectas, que encontró, por ejemplo, que el gobierno utilizó la lucha contra los “paramilitares colombianos” como un pretexto para “venganza personal y adquisición de territorio”.

Ionov dice que se enteró de conocidos en noviembre de 2018 que especialistas rusos estaban en Venezuela “contrarrestando comandos colombianos”. Agregó que “Casi no hay frontera entre los dos países, y los agentes han inundado a Venezuela desde Colombia, empeñados en la desestabilización”. Era necesario planificar una estrategia para eliminarlos ”, explica Ionov.

Dos veteranos de las fuerzas especiales de inteligencia militar rusas con experiencia relacionada con Venezuela confirman que las preocupaciones sobre el sabotaje son reales. Un veterano de las tropas internas rusas que rechazó un contrato para trabajar en Venezuela le dijo a Meduza que los “muchachos del Donbass” son empleados habitualmente para proteger las instalaciones petroleras de provocaciones y sabotaje.

Recolección de metales

Los empresarios rusos interesados ??en la infraestructura de Venezuela y sus depósitos minerales no han prestado atención ni a la crisis humanitaria del país ni a sus protestas. “Los disturbios no tuvieron ningún efecto en el antiguo hábito de mi cliente de comprar oro en persona”, dijo un profesional de seguridad, quien recientemente se desempeñó como guardaespaldas de un empresario ruso que visitaba Venezuela. “La oportunidad de firmar un acuerdo y voltear los ojos a otra parte no tiene precio”.

Los acuerdos en cuestión no son solo en la industria petrolera; de hecho, una fuente cercana al FSB le dijo a Meduza que lo que los empresarios rusos están haciendo en Venezuela difícilmente puede considerarse un negocio en el sentido habitual: “Estamos hablando de una infraestructura que está allí, sin que nadie la controle ni la ejecute. Redes de fibra óptica, torres celulares, productos de hierro, vigas en T : todo eso vale mucho dinero, sin mencionar las instalaciones de producción de microhilos y microfibras ”.

A lo largo de la orilla sur del río Orinoco, los depósitos de bauxita, diamantes, oro y coltán se encuentran dispersos en 112.000 kilómetros cuadrados de tierra (27.7 millones de acres, o el 12 por ciento del territorio de Venezuela). En las profundidades de ese territorio, conocido como el Arco Minero del Orinoco, las fuerzas gubernamentales no solo permiten que la extracción ilegal de oro continúe sin inhibiciones; sino que ellos lo alientan . Muchos venezolanos han asumido el trabajo duro de la minería ilegal debido a la inflación desenfrenada y un suministro de alimentos catastróficamente bajo. En las ciudades mineras, uno puede encontrar todo tipo de productos frescos y medicamentos, pero solo a precios extremadamente altos.

“Lo primero que viene a la mente es el Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn . En realidad, también me recuerda ese clip donde Kermit the Frog visita el Gulag , pero es un Gulag de cualquier manera. Incluso busqué ese clip en mi teléfono, se lo mostré a los muchachos … ”, dijo a Meduza entre risas la fuente que trabajaba como guardaespaldas de un empresario ruso . “La cuestión es que no puedes comenzar a sentir simpatía por los lugareños. Las mujeres también roban allí, y los adolescentes saben cómo usar un machete ”.

El comercio de oro a lo largo del río Orinoco solía ser controlada por los grupos armados llamados sindicatos , dijo a Meduza Sebastiana Barráez, pero “en 2018, el ejército venezolano tomó el control de las minas en que los rusos y los chinos estaban más interesados.” El ejército de verdad purgó los sindicatos , confirmó el guardaespaldas del empresario ruso, “pero principalmente bajo las narices de los chinos. Los rusos siguen esperando.

Según el Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción ( OCCRP en inglés ), una onza de oro cuesta menos en las minas de oro del Arco del Orinoco que en cualquier otro lugar del mundo. “Un gramo de oro, un quilate, todo se está depreciando en este momento. Di lo que quieras: ciertamente no ha hecho ningún daño al negocio allí “, dijo la fuente de Meduza .

Incluso durante las protestas masivas de mayo de 2019, cuando las fuentes de noticias occidentales predijeron regularmente el derrocamiento de Maduro, los profesionales de seguridad rusos estaban ocupados no tanto apoyando al régimen como proporcionando la infraestructura necesaria para mantener los lazos comerciales.

El 3 de mayo, se difundieron rumores en las comunidades de Twitter en español de que 15 asesores militares rusos habían desembarcado en la capital del estado de Falcón, en el norte de Venezuela. Casto Ocando , un periodista de investigación venezolano que vive en Miami, se enteró primero de las noticias de sus propias fuentes: “Ocuparon un piso entero del Hotel Cumberland cerca del aeropuerto de Coro”, escribió en ese momento. Los residentes locales dijeron que la seguridad del aeropuerto había sido reforzada ya el 2 de mayo; según el rastreador de vuelo Flightradar24, un avión militar Shaanxi Y-8 con el número de registro FAV2810 aterrizó en Coro ese día. Más tarde, una fotografía.del avión que se rumoreaba que había transportado a los asesores rusos apareció en Twitter. De hecho, era un Shaanxi.

Hay un complejo de refinería de petróleo a una hora en coche de Coro. En marzo de 2018, Venezuela intentó vender una de las instalaciones de ese complejo, la refinería de petróleo de Amuay, a Rosneft, y Ocando confirmó que los asesores rusos hicieron una visita a Amuay. El puñado de fotografías que representan a “los rusos” que circulaban en las redes sociales venezolanas fueron tomadas en lugares que tenían mucho más que ver con intereses comerciales que militares: cada uno de esos lugares estaba cerca de al menos una instalación que Rusia había construido o financiado .

Los rusos también fueron vistos evidentemente en una panadería en la ciudad noroccidental de Acarigua, donde la empresa estatal de exportación de defensa de Rusia, Rosoboronexport, había comenzado a construir un centro de servicio de helicópteros llamado CEMAREH ( El Centro de Mantenimiento y Reparación de Helicópteros ) en 2006. Las fuentes de Meduza reconocieron a dos de las personas que hacían cola en el mostrador de la panadería: una es piloto de combate y la otra es un ex empleado de una compañía de gas que tiene vínculos con Igor Strelkov . Strelkov, que actualmente vive en Moscú, es el ex ministro de defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Estuvo involucrado en múltiples batallas clave en el este de Ucrania en 2014.

Militares rusos en una panadería en Acarigua. Para los que niegan la presencia de efectivos rusos en Venezuela. pic.twitter.com/jWuwLbMmB9 — Repúblico Edber (@Edbercv) May 31, 2019



Las fuentes de Meduza reconocieron al tercer hombre de la izquierda como piloto de combate ruso.

Finalmente, Ocando le dijo a Meduza que sus fuentes también lo informaron acerca de otro grupo de especialistas militares rusos en la ciudad de Puerto Ordaz, uno de las dos que componen Ciudad Guayana. La ciudad está ubicada cerca de la presa de Guri, que es la central hidroeléctrica más grande de Venezuela y la cuarta más grande del mundo en términos de capacidad. Los usuarios de Twitter también mencionaron que un gran número de rusos habían ocupado habitaciones en el hotel Rosa Bela de la ciudad . Ciudad Guayana se encuentra a orillas del río Orinoco a dos horas en auto del campo petrolero Carabobo-2. Rosneft se involucró en el desarrollo del campo petrolero en 2011 con una inversión de 1,1 mil millones de dólares. En 2017, la compañía informó que estaba trabajando en dos bloques diferentes en el campo Carabobo-2.

Cuando Meduza contactó al secretario de prensa de Rosneft, Mikhail Leontyev, para que le hiciera comentarios, él respondió: “¿Qué le importa a Meduza la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela? Creo que no tiene nada que ver ustedes. ¡No es asunto suyo!

Cómo esconder un avión

Según varias de las fuentes de Meduza , tanto los asesores militares como los profesionales de seguridad privada comenzaron a visitar Venezuela regularmente en 2017. Un especialista militar que rechazó uno de esos viajes de negocios dijo que generalmente se les pide a los asesores que vuelen a Venezuela durante medio año. Un veterano de las tropas internas de Rusia ha sido llamado a Venezuela tres veces en el último año: una antes del Año Nuevo, otra en febrero y otra en abril. Dos veteranos de las fuerzas especiales de inteligencia militar le dijeron a Meduza que rechazaron las solicitudes de ir a Venezuela en febrero, y un tercero habló sobre su viaje al país en marzo.

El fundador del Movimiento Antiglobalización de Rusia, Alexander Ionov, dijo que solo en marzo de 2019, varios vuelos partieron hacia Venezuela con especialistas rusos, y eso no incluye a la delegación oficial del Ministerio de Defensa : “Gracias a Dios, nuestros aviones militares aún pueden cruzar el Atlántico en de tal manera que los rastreadores no los atrapen. Es como en [la película de culto a la comedia rusa] Demobbed: No se puede ver la ardilla de tierra, pero está ahí. Y luego hay vuelos civiles además de eso, y, bueno, ¿quién los cuenta? Es una frontera abierta: solo vuela a Francia, y luego te diriges a Caracas en un vuelo de Air France ”.

Los aviones militares son realmente difíciles de detectar. En un estudio de 2018, los investigadores de la Universidad de Oxford descubrieron que “los aviones militares […] pueden apagar sus transpondedores cuando sea necesario. […] Para nuestra muestra de aviones militares, el 8,6 por ciento utilizó este enfoque en el espacio aéreo civil observado “. Los investigadores agregaron que los datos de los transpondedores pueden ser inaccesibles:” Podemos ver que la gran mayoría (86,7 por ciento) del ADS-B de los aviones militares equipados vistos por OpenSky están bloqueados ”, escribieron.

El entusiasta de inteligencia de código abierto ruso Galandeczp ha estado monitoreando aviones militares rusos durante tres años e incluso publica comunicaciones de radio interceptadas, pero incluso él le dijo a Meduza : “Nunca encontrarás [un avión militar] en sitios como ese”. Simplemente no tendrá un transpondedor para transmitir esa señal ”. Ruslan Leviev, fundador del grupo de periodismo de investigación ruso Conflict Intelligence Team, dijo que los pilotos militares también simplemente descuidan registrar datos de seguimiento en ocasiones: “Los aviones registrados en el Ministerio de Defensa a veces simplemente no encienden sus transpondedores ni actualizan los datos de sus transpondedores, lo que significa que no registran datos en ningún vuelo nuevo. Por lo general, cuando un piloto se sienta en un avión, ingresan datos en su ruta en la computadora del avión, y el transpondedor comienza a transferir esos datos. Pero los pilotos militares a menudo piensan que los servicios de rastreo civil no se aplican a ellos y se olvidan de eso. Es solo negligencia, y de todos modos, ¿quién los va a reprender por ello? ¿Qué le diría al Ministro de Defensa? ”Al ver un avión militar en vuelo, Leviev dijo,“ generalmente es un golpe de suerte ”.

El veterano de las fuerzas especiales de GRU a quien le ofrecieron un contrato en Venezuela le dijo a Meduza que los vuelos que podría haber tomado son vuelos fletados desde aeropuertos civiles “que realizan viajes regulares y transportan solo a un pequeño grupo de personas a la vez. “Pusieron cinco, siete, tal vez 10 personas en cada avión”, confirmó un veterano del FSB que trabajó en la región. El periodista venezolano-estadounidense Casto Ocando le dijo a Meduza que “solo en los últimos meses, ha habido muchos vuelos no registrados en el país desde varios puntos de partida: Moscú, La Habana, Estambul, Dubai”. Según Ionov, “Venezuela puede traer a su gente, muchos de los cuales estudian en academias militares rusas, fuera de Moscú junto con nuestros muchachos “.

Según Reuters , un grupo de mercenarios rusos voló a Venezuela en la última semana de enero de 2019. Según los informes, tomaron dos vuelos fletados a Cuba y luego tomaron vuelos comerciales a Caracas. Los periodistas sugirieron que un avión Il-96 dirigido por la aerolínea Rossiya llevó a los dos grupos a La Habana, pero más tarde quedó claro que el avión llevaba una delegación de la Corte Suprema rusa.

Al mismo tiempo, Meduza descubrió, una semana antes de las protestas de la oposición anunciadas por Juan Guaidó, que un avión diferente llegó a Cuba: un Boeing con el número de registro VP-BJL, propiedad de Nordwind Airlines. El avión aterrizó en el aeropuerto de Varadero el 22 de enero.



Un Tu-160 propiedad de la Fuerza Aeroespacial Rusa aterriza en un aeropuerto venezolano. | Ministerio de Defensa de la Federación Rusa

El veterano del FSB confirmó que Nordwind, que firmó un contrato con Rosneft en diciembre de 2018, era la aerolínea que transportaba especialistas rusos a Venezuela. El periódico de investigación Novaya Gazeta incluso alegó que la aerolínea pudo haber servido como intermediario para ayudar a vender oro venezolano. Meduza examinó todos los vuelos de Nordwind y descubrió que todos los vuelos realizados por uno de los aviones de la compañía, un Boeing VP-BJB, se han eliminado del sitio web Flightradar24 (todavía están disponibles en ADS-B Exchange). Ese avión es la única embarcación de la aerolínea que realiza viajes regulares a Caracas. Uno de sus vuelos desde Moscú aterrizó en la capital venezolana el 14 de abril, el mismo día en que Maduro llamó a un millón de venezolanos más a unirse a la milicia. Un representante de Nordwind declinó hablar con Meduza .

Aviones militares rusos, por otro lado, han realizado vuelos oficiales a Venezuela. Dos aviones Il-62 (RA-86496 y (RA-86572) y un An-124 Ruslan (RA-82035) han estado en Caracas varias veces, y tanto Novaya Gazeta como Bellingcat escribieron sobre esos vuelos después de las oleadas de publicaciones de Twitter de los locales, en diciembre y marzo. En abril, esos mismos aviones solicitaron permiso del gobierno maltés para usar su espacio aéreo para volar a Caracas en misiones humanitarias. Según ADS-B Exchange, en febrero, un avión Il-62 (RA-86496) voló de Moscú a Venezuela durante los juegos de guerra a gran escala que Nicolás Madura lanzó para conmemorar el bicentenario del “Discurso de Angostura” de Simón Bolívar. En ese momento, el almirante Remigio Ceballos le dijo a El Mundo que representantes rusos estuvieron presentes durante la operación.

#Vargas | Una de las aeronaves rusas que aterrizó en Maiquetía el viernes #22Mar, el avión de carga Antonov An-124, matrícula RA-82035, despegó la mañana de este domingo con destino a Moscú #24Mar – vía @nadeska16 video: cortesía https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/Mgd57CJwYZ — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 24, 2019



Un avión ruso An-124 Ruslan con el número de registro RA-82035 que, según los informes, realizó vuelos desde y hacia Maiquetía, Venezuela, en marzo.

Meduza examinó los registros de vuelo de 270 aviones Il-76, tanto militares como comerciales. Según la base de datos ADS-B Exchange , una nueva aerolínea charter rusa llamada Aviacon comenzó a operar en Venezuela en octubre de 2018; la compañía había completado ocho vuelos al área a partir de marzo de 2019. Los datos de esos vuelos se eliminaron de Flightradar24, pero sus rutas se pueden reconstruir utilizando la información de las redes sociales y ADS-B Exchange . Observadores de aviones aficionados venezolanos fotografiaron un avión con el número de registro RA-78765 el 20 de febrero; Los servicios de rastreo también registraron su vuelo sobre Barbados y hacia Caracas. El 7 de marzo, ese mismo avión salió de Caracas. El 26 de marzo los usuarios de Twitter comenzaron a informar que el avión estaba en Venezuela nuevamente. Aviacon había transportado previamente mercancías para Rosneft y Rosoboronexport , y también ganó contratos con compañías propiedad de Rostec y el 224 ° Escuadrón de Vuelo del Ministerio de Defensa de Rusia. Sin embargo, según el sistema de registro en línea SPARK de Rusia, el sitio web de compras estatales del gobierno ruso y el propio sitio web de la compañía, Aviacon actualmente no tiene ningún contrato con empresas rusas que trabajan en Venezuela.

Yevgeny Rozhkov, el director comercial de Aviacon, confirmó a Meduza que uno de los aviones de la compañía aterrizó en Caracas el 20 de febrero de 2019: “La nave transportaba repuestos para el servicio y la reparación de equipos aéreos que previamente habían sido transportados a Venezuela”. El avión pasó una semana adicional en el área esperando nuevos pedidos. “El agente de aviación inglés al que le pedimos que nos ayudara a buscar nuevos puestos para el avión nos dijo […] que la compañía inglesa De La Rue, que cumple con los pedidos del Banco Central de Venezuela, estaba buscando en ese momento a través de sus agentes de reenvío compañía para transportar una carga valiosa a Caracas ”. Al principio, la compañía europea contratada para el trabajo declinó volar a Venezuela debido a la disminución de la situación política en el país, dijo Rozhkov. Sin embargo, agregó, el trabajo finalmente fue para una empresa estadounidense: la firma de transporte con sede en Miami Sky Lease Cargo.

Sin Wagner

Nicolás Maduro es el primer líder extranjero en seis años a quien Rusia ha brindado ayuda sin la ayuda de la Compañía Militar Privada (PMC en inglés) Wagner .

En Siria , Sudán , la República Centroafricana y Madagascar , las campañas rusas fueron acompañadas por numerosos informes de mercenarios de la PMC de Wagner o de asesores políticos con vínculos igualmente fuertes con el “Chef de Putin” Yevgeny Prigozhin . Sin embargo, Wagner aún no ha aparecido en América Latina, dijo a Meduza un veterano de la PMC . La misma fuente también había trabajado en Venezuela y en las fuerzas de inteligencia interna de Rusia; hoy permanece cerca a Yevgeny Prigozhin.

La ausencia de Wagner en Venezuela podría estar relacionada con cambios dentro de la propia compañía, dijo el fundador del Conflict Intelligence Team , Ruslan Leviev: “La PMC de Wagner se ha retirado de casi todos los frentes: el último informe de un mercenario de Wagner asesinado en el extranjero fue hace más de un año. En Siria, sus fuerzas solo sirven como guardias. Ha habido batallas en los barrios del norte de Hama y en Damasco, pero los mercenarios no estaban involucrados. Muchos de ellos incluso han regresado a Ucrania porque no se les están dando misiones militares en Siria, pero en la región de Donbass, todavía puedes ir a la guerra “.

Una fuente que trabajaba para Wagner en África confirmó a Meduza que las tropas de la PMC ahora sirven principalmente como guardias de seguridad en lugar de soldados. Otras dos fuentes vinculadas a la PMC dijeron que “los muchachos experimentados se están dispersando en otros proyectos”, mientras que los que se han quedado en Wagner son “trozos de carne que publican fotos de sí mismos en Instagram”. Cuatro fuentes indicaron que los cambios estaban vinculados a nuevos comandantes de la compañía que no tienen vínculos con los militares rusos.

Una fuente cercana al FSB afirmó que la PMC de Wagner ha “desaparecido como centro logístico”: la organización ha sido privada del control sobre sus propios transportes militares. Ahora, toda esa logística pasa por canales oficiales, y el liderazgo de la compañía ya no puede establecer misiones para sus propias fuerzas. “Por su cuenta, en este punto, Prigozhin solo puede enviar soldados para proteger sus propias instalaciones”, indicó una fuente (el propio Yevgeny Prigozhin ha negado en repetidas ocasiones que tenga alguna conexión con la PMC de Wagner).

Los especialistas rusos enviados a Venezuela fueron seleccionados siguiendo un esquema desarrollado mucho antes del surgimiento de Wagner. En lugar de seguir el llamado esquema de ” ventanilla única ” mediante el cual los combatientes rusos son contratados prácticamente fuera de la calle en una base militar determinada, los mercenarios han vuelto a reclutar a través de una red bien desarrollada compuesta por las organizaciones de veteranos existentes. “Todo esto pasa por la Unión de Voluntarios de Donetsko la Unión de Veteranos de Afganistán ”, aclaró Leviev. Fuentes en las fuerzas internas de Rusia y el FSB confirmaron que buscaron “socios privados”, principalmente guardias para las instalaciones de extracción de petróleo, a través de organizaciones de veteranos. Luego, “comenzaron a trabajar a lo largo de los lazos humanos”: dos veteranos de las fuerzas especiales de GRU recibieron una llamada sobre un posible contrato venezolano, por ejemplo, de “un coronel en la sede regional”. Un oficial de inteligencia interna le dijo a Meduza que algunos de los rusos en Venezuela eran veteranos de la división de seguridad de alto riesgo “Zaslon” en el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Otra fuente cercana al sistema de mercenarios dijo que los veteranos del Sistema Federal de Protección de Rusia también habían sido contratados para trabajar en Venezuela.

Un extraño sentimiento de culpa

No todo lo que Alexander Ionov tiene que decir sobre la cooperación interregional entre Rusia y Venezuela es estrictamente positivo. En sus palabras, un amigo que estuvo involucrado en ejercicios militares bilaterales entre los dos países se quejó de uno de sus aprendices venezolanos: “Fue a instalar una batería, y cuando estaba a medio camino, la dejó caer y agarró a una de las enfermeras de la mano, y comenzó a bailar. Estas personas son palos en el barro! Ni siquiera han descubierto cómo proteger su propia frontera”.

Según The Wall Street Journal, el número de especialistas en capacitación rusos como el conocido de Ionov está disminuyendo rápidamente en Venezuela: Rostec, un conglomerado corporativo gubernamental que incluye a Rosoboronexport, ha estado retirando a sus contratistas del país durante varios meses seguidos, y la Embajada de Rusia en Caracas anunció otra ronda de salidas el 26 de junio. Una fuente dentro de los servicios de inteligencia interna de Rusia que está familiarizada con la situación en Venezuela confirmó que los retiros de especialistas privados de Venezuela comenzaron antes de enero de 2019 y continuaron durante cinco o seis meses seguidos. Un empleado de una de las empresas de Rostec aclaró que los contratistas locales han estado reemplazando a los especialistas rusos a medida que parten: “Después de todo, todavía tienen instalaciones allí , por ejemplo, la fábrica de Kalashnikov . Lo menos que pueden hacer es preservarlos y mantener baja la rotación ”.

El servicio de prensa de Rostec declinó confirmar a Meduza que sus contratistas están siendo removidos de Venezuela: “Esa información es incorrecta. Ni el personal de Rostec en Venezuela ni el número de representantes de Rostec que trabajan allí han cambiado durante varios años. Dicho esto, la cantidad de personal que asegura y da servicio a los equipos para nuestros socios ha fluctuado. Es un flujo de trabajo que opera en nuestro régimen típico de acuerdo con las obligaciones contractuales de todas las partes ”, dijo un representante de Rostec.

No obstante, los especialistas rusos han seguido volando de ida y vuelta desde Venezuela de manera regular. Según los datos publicados por el centro de investigación de InSight Crime, dos mil ciudadanos rusos trabajan actualmente en Venezuela, “particularmente en funciones de reconocimiento”. Una fuente le dijo a Meduza que estima el número de especialistas rusos en el país en dos o tres mil , y “eso incluye a todos los que están allí a través de la cooperación militar oficial, todos los asesores políticos e incluso la gente de Asuntos Exteriores”.

A pesar de esos números, el embajador de Venezuela en Rusia ha dicho que ni Caracas ni Moscú están considerando la posibilidad de construir una base militar rusa en Venezuela (la Constitución venezolana prohíbe la construcción de bases militares extranjeras en el territorio del país). Una fuente del Servicio de Inteligencia Interna de Rusia le dijo a Meduza que los profesionales de seguridad rusos han estado vigilando un “sitio de construcción que se convertirá en una instalación del gobierno ruso”. Un veterano del FSB con experiencia en Venezuela dijo que la instalación sería un centro de entrenamiento militar. Otra fuente cercana al FSB agregó que fueron los funcionarios venezolanos quienes sugirieron construir una gama de nuevas instalaciones para formar un “centro de coordinación”, una figura que no requeriría ceder territorio venezolano a otro gobierno.

Según el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, Rusia ha invertido más de 4 mil millones de dólares en la economía venezolana desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 2002. “Lideramos con nuestros corazones, como dicen”, dijo la latinoamericana Tatiana Rusakova. “Y no solo estoy hablando de Rosneft. Ha habido muchas situaciones en las que no fue rentable, pero lo hicimos. Hay un extraño sentimiento de culpa [histórica] detrás de todo eso: cuando nos derrumbamos aquí y dejamos la región para sobrevivir, América Latina, que siempre había visto a la URSS como un contrapeso de los Estados Unidos, se quedaron solos. Dijimos: “Aguanta ahí”, y eso fue todo. Y ahora, estamos tratando de demostrar que no vamos a ir a ningún lado nunca más “.

Algunos especialistas militares rusos que trabajan en Venezuela siguen seguros de que “estamos pagando las deudas geopolíticas”. Dos de las fuentes de Meduza creen que fueron contratados “solo para demostrar que los rusos estamos allí, para que todos los que tengan que entender, lo entiendan”

Meduza es un periódico en línea basado en Riga, Letonia, encabezado por Galina Timchenko , ex editora en jefe del sitio web de noticias ruso Lenta.ru