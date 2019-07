Marco Rubio: La Casa Blanca busca proporcionar un estatus temporal para venezolanos en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, señaló este martes que la Casa Blanca busca proporcionar un estatus temporal y permiso de trabajo para los venezolanos en EEUU.

lapatilla.com

Rubio mencionó detalles tras su reunión en la Casa Blanca sobre el TPS para los ciudadanos de Venezuela, donde destaca que las autoridades norteamericanas quieren obtener un resultado positivo para las personas.

“Acabo de terminar otra charla con la Casa Blanca sobre el TPS de Venezuela. Están buscando activamente una forma de proporcionar administrativamente un estatus temporal y un permiso de trabajo para los venezolanos en EEUU. Progresando y tengo la esperanza (con los dedos cruzados) de que podamos obtener un resultado positivo”, escribió.

Just finished yet another talk with White House on #VenezuelaTPS. They are actively looking for a way to administratively provide temporary status & work permit for Venezuelans in the U.S..

Making progress & I am hopeful (is fingers crossed) that we can get a positive outcome.

— Marco Rubio (@marcorubio) July 30, 2019