Satélite de la Nasa descubrió tres nuevos planetas fuera del Sistema Solar

Los tres “exoplanetas” (fuera del Sistema Solar) podrían ser el “eslabón perdido” para comprender la formación planetaria, ya que reúnen unas características completamente diferentes a las de ningún otro conocido hasta ahora, así lo reseñó el portal Infobae.

El satélite TESS fue lanzado el pasado año desde Cabo Cañaveral con la misión de analizar cerca de 20.000 exoplanetas y escudriñar las posibilidades de que en alguno de ellos se den las condiciones necesarias para albergar vida.

Investigadores de instituciones científicas y académicas de varios países han analizado los datos facilitados por el TESS y publicaron ayer los resultados de su investigación en la revista Nature Astronomy.

De los tres nuevos “exoplanetas” descubiertos ahora (bautizados como TOI-270), uno es rocoso y ligeramente más grande que la Tierra y los otros dos son gaseosos y miden aproximadamente el doble que nuestro planeta, según informa la Universidad de California, que ha liderado esta investigación.

El nuevo “sistema” -tres planetas y su estrella anfitriona- ha recibido ese nombre por ser el “objeto de interés” número 270 que descubre el satélite de la NASA (Tess Object of Interest).

El más pequeño de estos cuerpos descubierto ahora estaría además en una zona “habitable” -a una distancia de su estrella más próxima lo suficientemente lejana como para permitir la existencia de océanos de agua líquida-, según los datos facilitados por esta Universidad.

“Hemos encontrado muy pocos planetas como éste en zonas habitables, y muchos menos alrededor de una estrella con esas características”, subrayó el científico Stephen Kane, profesor de Astrofísica Planetaria de la Universidad de California, y corroboró que en el Sistema Solar no existe ningún planeta como ese.

