Torturaron al hijo del ingeniero Winston Cabas que denunció los apagones en Venezuela

Decir la verdad puede costar la tortura en la dictadura venezolana. Eso fue lo que le ocurrió a Arnaldo Cabas, hijo del ingeniero Winston Cabas, quien ha denunciado los fallos del sistema eléctrico nacional, advirtiendo que se iba a producir un nuevo apagón como en efecto ocurrió el 22 de julio.

Un poco antes del reciente apagón, Winston Cabas, presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos de Venezuela, ya estaba en el exterior escapando de las amenazas que le había lanzado Diosdado Cabello. Cuando se cumple su pronóstico que dejó sin electricidad a casi todo el país, el número dos del régimen ordena la captura del ingeniero Cabas, calificándolo de un «vidente».

Sin embargo, la temida Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía a quien detiene es a Arnaldo, hijo del ingeniero Cabas y lo someten a torturas durante unas 10 horas hasta que logró salir en libertad gracias a la presión internacional, especialmente la de Luis Almagro, secretario de la OEA.

El joven Arnaldo cuenta su pesadilla a través de un video que salió en Youtube este martes 30, le colgaron de las manos y le dieron golpes como si fuera piñata:

«Estaban buscando a mi papá, me preguntaban que dónde estaba. Al percatarse que yo era hijo de Winston (Cabas) me llevaron inmediatamente, me esposaron, me montaron en una camioneta, me empezaron a dar golpes, me guindaron de un gancho dentro de la misma camioneta, comenzaron a darme golpes en las costillas».

A continuación lo llevaron al FAES de Petare (Este de Caracas) donde «me torturaron, me dieron golpes con un palo preguntándome dónde estaba mi papá. Me decían que yo pagaría las cosas que hizo mi papá, que cómo él sabía que se iba a ir la luz, cuánto nos pagaron. Así me tuvieron hasta las 11 de la noche. Cada 20 y 30 minutos me daban más y más golpes», dijo el joven.

Señaló que habían, incluso, hecho una boleta de traslado para el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), donde le advirtieron que allí le arrancarían las uñas.

«Preguntaban a cada rato quién era mi papá, por qué tanta llamadera por mí. A las 11 de la noche me soltaron», añadió Arnaldo.

Por su lado, el ingeniero eléctrico Winston Cabas ha advertido que muy pronto ocurrirá otro apagón en Venezuela, como el que se registró el lunes 22 de julio debido a las críticas condiciones del Sistema Eléctrico Nacional que no se ha podido reponer desde el masivo y prolongado corte de luz que duró más de 4 días en marzo pasado.

El sistema eléctrico nacional ha colapsado pese a la cuantiosa inversión que se ha hecho de 100.000 millones de dólares que se han perdido por la corrupción chavista. Varios de los implicados están pagando penas en España.

El ingeniero Cabas explicó que cuando se reanuden las actividades escolares a mediados de septiembre próximo y empiecen a hacerle exigencias a las centrales eléctricas, que están apagadas por la falta de mantenimiento y combustible, se va a sobrepasar el desarrollo logístico del Bajo Caroní.

Expresó que el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado una incapacidad absoluta. «Entreguen el poder, negocien su salida, vayamos a una solución política pacífica, el venezolano no puede seguir pasando penurias debido a las incompetencias», comentó.