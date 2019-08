¿Qué hacen los chinos metiéndole mano a las telecomunicaciones venezolanas?

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Marco Rubio, senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, aseguró que un grupo de chinos está trabajando dentro de Cantv para restringir selectivamente los accesos a redes sociales y portales de noticias, específicamente, durante las apariciones públicas del presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

lapatilla.com

“Con la ayuda de ciber-operadores de China, que están trabajando dentro (Aba) CANTV, el régimen de Maduro está aumentando constantemente sus restricciones selectivas sobre el acceso a las redes sociales y sitios de noticias, especialmente durante las apariciones del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

With the help of cyber-operators from #China who are working inside (Aba)CANTV, the #MaduroRegime is steadily increasing its selective restrictions on access to social media & news sites,especially during appearances by Interim President @jguaido in #Venezuela.

— Marco Rubio (@marcorubio) August 1, 2019