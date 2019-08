Bolton revela los planes de Maduro y China para vigilar, censurar y reprimir a los venezolanos

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Nicolás Maduro y China tienen planes para censurar, vigilar y reprimir a los venezolanos.

“Como lo dejó claro recientemente el Comando Sur, China está exportando tecnología de vigilancia utilizada para monitorear, reprimir y retener al pueblo venezolano. Maduro está desesperado por cortar la voz de los venezolanos. No toleraremos la intromisión externa en este hemisferio“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

As recently made clear by @Southcom, China is exporting surveillance technology used to monitor, repress, & hold down the Venezuelan people. Maduro is desperate to cut off the voice of Venezuelans. We will not tolerate external meddling in this hemisphere.https://t.co/dopDa4fvhK

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 2, 2019