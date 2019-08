Bolton: La máxima presión sobre la influencia maligna de Irán continúa con sanciones a Zarif

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter que la campaña negativa del ministro de Exteriores del régimen de Irán, Mohamad Javad Zarif en países del Hemisferio Occidental no será tolerada.

lapatilla.com

“La campaña de máxima presión sobre la influencia maligna de Irán continúa con sanciones contra Zarif”, enfatizó Bolton.

“Estados Unidos no tolerará a los funcionarios corruptos y nefastos del régimen iraní que difunden la desinformación, apoyan el terrorismo y persiguen a iraníes inocentes”, sentenció.

.@POTUS’ maximum pressure campaign on Iran’s malign influence continues with sanctions on “Foreign Minister” Zarif. The U.S. will not tolerate the Iranian regime’s corrupt & nefarious officials who spread disinformation, support terrorism, and persecute innocent Iranians. https://t.co/Valx1kvh1j

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 2, 2019