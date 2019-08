A horas de la renuncia, un grupo de policías ingresó a la residencia del gobernador de Puerto Rico #2Ago (VIDEO)

La semana pasada Ricardo Rosselló anunció que renunciaría del cargo este viernes 2 de agosto luego de númerosas protesta por el escando tras la filtración del chat.

lapatilla.com

A horas de que se venza el plazo, un grupo de policías con equipo anti-motín ingresaron a la residencia del gobernador de Puerto Rico.

BREAKING: Police, with riot gear, are arriving at the Governor mansion in San Juan, Puerto Rico. We haven’t seen this law enforcement build up since protesters were demonstrating nightly – still no word on who’ll be Governor at 5pm. Protests are expected. pic.twitter.com/fxMhAUIyZg

— David Begnaud (@DavidBegnaud) August 2, 2019