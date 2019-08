Bolton reitera que reunión en Lima es una oportunidad para reafirmar apoyo a Juan Guaidó

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció a través de su cuenta en Twitter que tiene todo listo para su participación en la cumbre de Lima, misma a la cual asistirán varios países del hemisferio.

lapatilla.com

El tercero al mando del gobierno de Trump, destacó también que esto sirve de oportunidad para reafirmar el apoyo de estos países al presidente encargado Juan Guaidó.

“Espero con ansias mi viaje a Lima para la Conferencia Internacional sobre Democracia en Venezuela para discutir la crisis política en curso en Venezuela con los líderes regionales. Esta es una gran oportunidad para reunirse con amigos en el Hemisferio en apoyo continuo para Pres.@ jguaido”, dijo

Looking forward to my trip to Lima for the International Conference on Democracy in Venezuela to discuss the ongoing political crisis in Venezuela w/ regional leaders. This is a great opportunity to meet w/ friends in the Hemisphere on continued support for Interim Pres. @jguaido

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 3, 2019