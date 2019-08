Guaidó rechazó la violencia y la intolerancia demostrada en los tiroteos de EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó las viles acciones perpetradas durante los recientes tiroteos en tres ciudades de EEUU, donde al menos 29 personas han fallecido.

lapatilla.com

“La violencia y la intolerancia son demostraciones irracionales que repudiamos”, enfatizó Guaidó a través de su cuenta oficial en Twitter, este domingo 4 de agosto.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense ante los lamentables hechos violentos ocurridos en las últimas horas”, agregó.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, también fue tajante a la hora de repudiar los atentados. “No hay lugar para el odio en nuestro país”, sentenció el mandatario norteamericano, quien considera que los tiradores “sufren de una enfermedad mental muy grave”.

Finalmente, Trump decidió dejar las banderas de las instituciones de EEUU a media asta, en conmemoración a las víctimas.

….The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019