“Hay cadáveres en toda la calle”: Los VIDEOS de la masacre en Ohio que dejó 10 personas muertas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al menos 10 personas han fallecido, incluido el atacante, y 16 han resultado heridas en el tiroteo registrado hoy en la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio), menos de 24 horas después de que un ataque similar causara 20 muertos en El Paso (Texas).

lapatilla.com

“El tirador ha muerto. Hay otros 9 fallecidos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones”, informó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.

El tiroteo ocurrió en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.

A través de la plataforma Twitter, se compartieron videos grabados durante la masacre, en uno de ellos se aprecia a las personas huyendo despavoridas de los disparos, mientras que en el otro material, el autor destaca una frase lapidaria: “Hay gente muerta en toda la calle“.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

Same story different location. In less than 24 hours of El Paso Texas, there is another mass shooting in Dayton Ohio. Original video of the gunfire.#WhiteSupremacistTerrorism pic.twitter.com/haDrSZk8rG

— Jerry Avenaim (@avenaim) August 4, 2019