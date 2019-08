Marco Rubio: Los horribles ataques en Texas y Ohio deberían preocupar a los estadounidenses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, señaló este domino que los tiroteos ocurridos en Texas y Ohio deberían preocupar a los estadonidenses.

Rubio se pronunció en su cuenta de Twitter donde condenó las masacres y envió una oración a las personas que se vieron afectadas en los sucesos.

“Los dos horribles ataques en Texas y Ohio deberían entristecer y preocupar a todos los estadounidenses. Que Dios bendiga a los afectados por estas desgarradoras tragedias y la policía, los paramédicos, los médicos y las enfermeras que salvaron vidas”, escribió.

The two horrible attacks in Texas & Ohio should sadden & concern all Americans.

May God bless those impacted by these heartbreaking tragedies & the police,paramedics,doctors & nurses who saved lives.

— Marco Rubio (@marcorubio) August 4, 2019