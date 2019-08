Mike Pence sobre atentados: No hay lugar en EEUU para actos de violencia, odio y racismo

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se pronunció al respecto de los recientes atentados en el Paso de Texas y en Ohio, unas de las ciudades más pobladas del país norteamericano.

lapatilla.com

El segundo al mando del gobierno de Trump se mostró consternado por la situación, y manifestó su apoyo a los agentes de seguridad que trabajan sobre estos casos.

“Lloramos con quienes perdieron a sus seres queridos en El Paso y Dayton. Rezamos por los heridos y familias. No hay lugar en EEUU para actos de violencia, odio y racismo. Condenamos estos actos malvados y apoyamos a la gente de Texas y Ohio”, dijo.

We mourn with those who lost loved ones in El Paso and Dayton & are praying for the injured and the families. There is no place in America for acts of violence, hatred and racism. We condemn these evil acts & stand with the people of Texas and Ohio. May God bless you all.

— Vice President Mike Pence (@VP) August 4, 2019