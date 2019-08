Angelina Jolie revela que educa a sus hijas para que sean “mujeres malvadas”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Angelina Jolie revela que está criando a sus hijas para que sean mujeres malvadas, fue una de las más interesantes declaraciones que la actriz hizo en su nueva entrevista con ELLE UK.

Congruente en su declaración, Angelina Jolie, de 44 años, señaló que está empeñada en apoyar a sus hijas Zahara, de 14 años, Shiloh, de 13 años, y Vivienne, de 11, para que tengan una mentalidad fuerte.

La estrella de la pantalla, Angelina Jolie, que también es madre de Maddox, de 17 años, Pax, de 15, y Knox, de 11, compartió sus pensamientos sobre las cualidades más atractivas de las mujeres y reflexionó sobre trabajar con refugiados y sobrevivientes de conflictos durante casi dos décadas.

Junto a una sesión de moda elegante, diseñada por Elizabeth Stewart, la actriz Maléfica expresó su definición de ‘mujer malvada‘.

“Wicked women are just women who are tired of injustice and abuse. If that is wickedness, then the world needs more wicked women.” Ahead of the release of #Maleficent2, Angelina Jolie celebrates free-thinking women who have cast their spell upon the world. https://t.co/KpzUTevncD pic.twitter.com/MsWiIWNA0M — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) August 5, 2019

Angelina, que se separó de su esposa Brad Pitt, de 55 años, en 2016 después de dos años de matrimonio, explicó: “Mirando en todo el mundo, tenemos que preguntarnos: ¿Por qué se gasta tanta energía para mantener a las mujeres en una posición secundaria?”.

Desde este punto de vista, las “mujeres malvadas” son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Mujeres que se niegan a seguir reglas y códigos que no creen que sean mejores para ellas o sus familias.

‘Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos, incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Si eso es maldad, entonces el mundo necesita más mujeres malvadas, agregó la madre de seis.

Además, la actriz de Unbroken levantó la tapa de su vida privada mientras explicaba el consejo que comparte con sus hijas sobre la idea de la belleza interior.

Ella dijo: ‘A menudo les digo a mis hijas que lo más importante que pueden hacer es desarrollar sus mentes. Siempre puedes ponerte un vestido bonito, pero no importa lo que uses en el exterior si tu mente no es fuerte.

“No hay nada más atractivo, incluso podría decirse encantador, que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones”.

“I often tell my daughters that the most important thing they can do is to develop their minds," Angelina Jolie writes. "There is nothing more attractive—you might even say enchanting—than a woman with an independent will and her own opinions.” https://t.co/i8t9SsJdKY pic.twitter.com/XoRZl8B1yW — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) August 5, 2019

Continuó al decir: “Puede ser difícil tomarse el tiempo para preguntarnos quién realmente queremos ser, no lo que creemos que otras personas aprobarán o aceptarán, sino quiénes somos realmente. Pero cuando te escuchas a ti mismo, puedes elegir dar un paso adelante y aprender y cambiar.

‘Recuerdo cuando ese momento llegó por primera vez para mí. Estaba en mis veintes, encontrándome con refugiados en Sierra Leona durante las etapas finales de una brutal guerra civil.

‘Entendí por primera vez el nivel de violencia que existe en el mundo y la realidad de la vida de millones de personas afectadas por conflictos y desplazamientos. Y descubrí [en mi trabajo internacional] el trabajo y el propósito de mi vida ‘.

La actriz se convirtió en una dama de honor por sus servicios a la política exterior del Reino Unido en junio de 2014, y recibió un prestigioso Premio Humanitario Jean Hersholt ese mismo año.

Manteniéndose ocupada tanto con la maternidad como con su trabajo en humanidades, Angelina Jolie interpretará el papel principal de Thena en la película de superhéroes de Marvel The Eternals, que se estrenará en noviembre de 2020. La edición de septiembre de ELLE UK estará a la venta desde el jueves 8 de agosto de 2019.