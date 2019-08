Líder de una pandilla brasileña se disfrazó como su hija para escapar de la cárcel (Video)

Un líder de una pandilla brasileña intentó escapar de la prisión vistiéndose como su hija cuando ella lo visitó tras las rejas y salió por la puerta principal de la prisión en su lugar, dijeron el domingo las autoridades.

lapatilla.com

Pero los funcionarios de la prisión dijeron que el nerviosismo de Clauvino da Silva, también conocido como “Shorty”, cuando trataba de salir de la prisión en la parte occidental de Río de Janeiro vestida como una mujer lo delató.

Aparentemente, su plan era dejar a su hija de 19 años dentro de la cárcel. La policía está investigando su posible papel como cómplice en el fallido intento de fuga del sábado de la prisión de Gericinó.

El Secretario de Estado de la Administración de Prisiones de Río publicó fotos que mostraban a Da Silva con una máscara de silicona y una larga peluca de cabello oscuro, con jeans ajustados y una camisa rosa con una imagen de dibujos animados de donas. También lanzaron un video en el que se puede ver a Da Silva quitándose la máscara y parte de la ropa, y diciendo su nombre completo.

Las autoridades dicen que da Silva era parte del liderazgo del Comando Rojo, uno de los grupos criminales más poderosos en Brasil que controlaba el tráfico de drogas en gran parte de Río.

Después de la fallida oferta de escape, da Silva fue transferido a una unidad de una prisión de máxima seguridad y enfrentará sanciones disciplinarias, dijeron las autoridades.

This Brazilian gang leader tried to escape from prison by dressing up as his daughter when she visited him and walking out the penitentiary’s main door in her place, authorities say. https://t.co/pJa8Qd8J2n pic.twitter.com/BWLypCsET8

— ABC News (@ABC) August 5, 2019