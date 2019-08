Pánico en el aire: Pasajeros escapan por las rampas de emergencia luego de que el avión se llenara de humo (Video)

Pasajeros que viajaban en un vuelo operado por British Airways vivieron momentos de pánico previo al aterrizaje en el aeropuerto de Manises, en la ciudad española de Valencia, publica RT.

Minutos antes de aterrizar, las cabinas del avión se llenaron de humo y comenzó a oler a quemado, lo que provocó que los pasajeros comenzaran a entrar en pánico, reportan medios locales.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC

— Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019