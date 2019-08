Bolton le da crédito a Guaidó por su lucha incansable con los venezolanos

Más de 50 países se reunieron en Lima para tratar la crisis que enfrenta actualmente Venezuela y abordar las posibles soluciones para la restauración de la democracia, y contó con el protagonismo de Estados Unidos.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, estuvo presente en la Conferencia por la Democracia en Venezuela celebrada en Lima y destacó el apoyo de los países asistentes al presidente encargado Juan Guaidó calificándolo como el “hombre en el terreno de juego” del pueblo venezolano y como la voz unida por la libertad.

“Como dijo Roosevelt: “No es el crítico el que cuenta … el crédito pertenece al hombre que realmente está en el terreno de juego…” Más de 50 países se reunieron en Lima en reconocimiento al presidente interino Guaidó como el “hombre en el terreno de juego” del pueblo venezolano y como la voz unida por la libertad”, dijo Bolton a través de su cuenta en Twitter.

