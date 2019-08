Detenida una persona por disparos en Walmart Baton Rouge #6Ago

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Medios de comunicación aseguran que tras los disparos ocurridos en el Walmart en Burbank de Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, sólo se trató de una situación ocurrida tras una discusión, por lo que no se puede calificar como un “tirador activo”.

lapatilla.com

Según un informe de los medios de comunicación en Baton Rouge, los oficiales detuvieron a una persona después de que le dispararan a otra y la llevaron a un hospital para recibir el tratamiento indicado.

Con información de Kfdm

Possibly the shooting suspect at Baton Rouge Walmart. Driving past Walmart on Burbank where police had a man on ground. Have no clue if person is suspect, but guns were drawn. Will update if possible pic.twitter.com/aW4fGDNX2B

— Hoss Communications (@MikeHossComm) August 6, 2019