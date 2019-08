John Bolton: Trump ha tomado medidas decisivas e históricas en Venezuela

El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo este martes que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado “medidas decisivas e históricas en Venezuela”, esto con respecto a las nuevas medidas estadounidenses contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

“@POTUS ha tomado medidas decisivas e históricas en Venezuela! La nueva Orden Ejecutiva congela todos los activos del corrupto gobierno venezolano. Esta es la primera acción de este tipo en el hemisferio en 30 años y demuestra nuestra determinación de ver una transición verdaderamente democrática”, reseña un tuit del funcionario estadounidense.

.@POTUS has taken decisive & historic action on Venezuela! The new E.O. freezes all assets of corrupt Venezuelan government. This is the first action of its kind in the hemisphere in 30 years & demonstrates our resolve to see a truly democratic transition.https://t.co/mkPcjKseDZ

