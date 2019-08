Lo que se ganó Maduro… Pence: Por primera vez en tres décadas EEUU congela activos a supuesto gobierno

El Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Prence, se pronunció sobre las medidas del Gobierno de Donald Trump al congelar los activos del régimen de Nicolás Maduro en ese país.

“El presidente Trump tomó medidas enérgicas al anunciar sanciones contra el régimen de Maduro. Por primera vez en 3 décadas, Estados Unidos ha sancionado a un supuesto gobierno en nuestro hemisferio, congelando sus activos”, dijo Pence.

Asimismo, expresó que el compromiso de EEUU con “la gente de Venezuela en su lucha por la libertad sigue siendo inquebrantable”.

President Trump took strong action announcing sanctions against the Maduro regime. For the first time in 3 decades, the US has sanctioned a so-called government in our hemisphere, freezing its assets. Our commitment to the VZ people in their fight for libertad remains unshakable.

— Vice President Mike Pence (@VP) August 6, 2019