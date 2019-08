Marco Rubio tras nuevas sanciones: Maduro solo finge interés en el diálogo pero no funcionará

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por la Florida en Estados Unidos, Marco Rubio se pronunció luego que las sanciones de la administración Trump tomarán un nuevo impulso que apunta hacia un posible embargo.

“Maduro finge que está interesado en el “diálogo” pero solo está tratando de aguantar la crisis en Venezuela. No funcionará, Hoy Estados Unidos congelará todo los activos e impone sanciones a cualquier persona o empresa que continúe brindándoles apoyo al régimen de Maduro”, escribió el senador Rubio a través de su cuenta en twitter.

— Marco Rubio (@marcorubio) August 6, 2019