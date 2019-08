¡No es photoshop! Daniela Alvarado muestra el “antes y después” tras haberse operado hace 5 meses (FOTOS)

View this post on Instagram

Entonces la tercera foto causó un poco de conmoción y muchos me dijeron: . Eso es FotoShop! Como si supieran de FotoShop 🤦🏻‍♀️… . Otros dijeron: Que dieta hiciste? Y yo otra vez 🤦🏻‍♀️… . El punto es que hoy hace 5 meses que el @drguillermoborjas me hizo una manga gástrica, y mi vida a cambiado muchísimo, me siento bien, hay cosas que me caen pesadas y otras no, ya yo no bebía alcohol desde hace tiempo y tampoco refrescos, así que por ese lado no tuve trauma alguno, tampoco como carne o pollo y estoy tratando de que mi operación no haya sido en vano, porque el cambio de los hábitos debe seguir luego de la cirugía. Sigo aprendiendo, sigo intentándolo, sigo entendiendo mi cuerpo y que es lo quiere. A veces me siento tan bien que me da miedo o nervios, no lo sé explicar, lo que si puedo decir es que aparte de la operación, lo más importante de este proceso es tu mente, tu trabajo psicológico para entender por lo que estás atravesando. Aparte de peso y medidas (las cuales no pienso decir hasta que cumpla el año), he perdido mucho cabello (aunque tome todas las vitaminas, es parte del proceso), por eso me lo voy a cortar para poder estar más cómoda y poder peinarme mejor y sentirme más decente 🤣 En fin… 5 meses y ni me di cuenta. Guillermo y María de Los Ángeles, gracias por ayudarme, por cuidarme, pero sobre todo por dejarme formar parte de ésta familia bariátrica, de su familia ❤ Los amo @drguillermoborjas 👙 @donnakuin 1 foto 👚👖@coqueticasvit y 👜👡 @barbacanecarteras @barbacanezapatos 3 foto