Bolsos escolares a prueba de balas: Así es la vuelta al colegio en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mayoría de los padres españoles ya tiene prácticamente todo listo para la vuelta al cole. Los libros de texto, uniformes y demás material escolar están ya en los hogares a la espera de ser estrenados en septiembre. Y también las mochilas. Mientras que en España los menores se centran en elegir las carteras que más les gustan por colores, tamaños o porque aparecen sus personajes animados favoritos, en EE.UU. la situación es muy diferente: las mochilas escolares antibalas son las que más furor causan.

lapatilla.com

Por: ABC

Tras los tiroteos del pasado fin de semana en Ohio y en el centro comercial El Paso (Texas), que causaron 32 muertos, la lista de la compra de la vuelta al cole se tiñe de un recuerdo sombrío costoso de olvidar. Y la muestra más clara es que la demanda de mochilas resistentes a balas, cuyo precio oscila entre los 100 y 500 dólares (89 y 470 euros), se ha disparado.

Los principales comercios de EE.UU., tanto mayoristas como minoristas, está viendo cómo este tipo de productos están teniendo más interés de lo habitual en los últimos días.

Roman Zrazhevskiy de ReadyToGoSurvival.com, con sede en Austin, aseguró al « Houston Chronicle» que su compañía ha experimentado un gran aumento en los pedidos de mochilas a prueba de balas durante el fin de semana.

«Normalmente vendemos 100 unidades al mes», explica Zrazhevskiy, «pero hemos vendido 300 unidades en los últimos días». La mayoría de sus clientes son familias normales residentes en Florida, California y Nueva York.

ArmorMe es otra de las compañías que comercializa este tipo de carteras escolares. De origen israelí, esta empresa crea sus productos de protección que además son probados por expertos militares y de seguridad israelíes. «La mochila ArmorMe ofrece la tranquilidad que estabas esperando. Se ve como una mochila de lona ecológica normal pero por dentro está reforzada con un material resistente a las balas que puede ayudar a proteger a su hijo en el caso de un incidente violento», asegura la entidad.

Desde el año 2012

Su mochila, cuyo precio es de 139.9 dólares (125 euros) en rebajas, se «puede usar como escudo para detener un cuchillo, las balas de una pistola u otras armas ligeras. Incluso en el caso de municiones más pesadas, la mochila ArmorMe aumentará significativamente las probabilidades de supervivencia». Además, advierten que se trata de una cartera cuyo peso es mayor y al que el menor tendrá que acostumbrarse.

Aunque este tipo de mochilas no son las más comunes, sí es verdad que están en el mercado desde el año 2012, tras el tiroteo en la escuela Sandy Hook, donde murieron 27 personas, de la mano de la compañía Guard Dog Security. Sus mochilas tienen un precio de 174 dólares (155 euros).

En opinión de la senadora demócrata de California Kamala Harris: «Los padres no deberían tener que comprar una mochila a prueba de balas para sus hijos puedan estar seguros en la escuela. Esto no debería ser normal.Tomaré medidas para proteger a nuestros niños».

Parents shouldn’t have to buy a bulletproof backpack for their child just to keep them safe at school.

This shouldn’t be normal.

I will take action to protect our kids.https://t.co/XQBLR1MzOE

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 26, 2019