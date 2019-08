Turistas en Time Square viven con miedo tras los tiroteos en EEUU (VIDEO+PÁNICO TOTAL)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Los turistas que transitaban la noche del 06 de agosto corrieron despavoridos pensando que un nuevo tiroteo se habría suscitado en dichas calles, pero solo fue un susto colectivo.

Al rededor de las 10:00 de la noche, un grupo de motorizados transitaron la plaza causando caos y pánico en los transeúntes, resulta que las motos no poseen silenciadores y el estruendoso ruido hizo que la gente corriera en todas las direcciones, pisoteándose mientras buscaban refugio.

Esto no solo causo el desajuste entre las personas que se encontraban allí en ese momento, también hubo varios heridos con fracturas de huesos y laceraciones, golpes en la cabeza con carteles y otras pantallas mientras huían.

La policía de Nueva York expresó que las cámaras de vigilancia serán estuadas para identificar a los motociclistas quienes podrían ser acusados de “peligro imprudente”

#EXCLUSIVE: Surveillance video from @JuniorsCheeseck in Midtown shows the panic amid a stampede in Times Square due to a motorcycle backfiring that people mistook for gunshots. @PIX11News pic.twitter.com/Vz9iPf12Sz — Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) August 7, 2019

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy — The Daniels Group (@DanielsGrp) August 7, 2019

WOW: Watch as crowds in #TimesSquare flee what they believed was gunfire after a pair of weekend mass shootings; NYPD says sound was motorcycles backfiring https://t.co/8MzB8W8vhk #LiveDesk #NYC pic.twitter.com/lAdlDh61iK — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) August 7, 2019

