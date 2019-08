Renunció Kimberly Breier, la principal diplomática de Estados Unidos para América Latina

Kimberly Breier, clave en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para controlar la inmigración desde México y Centroamérica, presentó su carta de dimisión a Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU.

lapatilla.com

“Ha sido un honor y un privilegio servir como Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental. Ofrezco mi profundo agradecimiento a @POTUS , @SecPompeo y la administración por la oportunidad de servir y @IvankaTrump y Jared Kushner por su amistad y apoyo”, escribió en su cuenta de Twitter Breier.

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que su decisión se basó en motivos personales.

It has been an honor and a privilege to serve as the Assistant Secretary of Western Hemisphere Affairs. I offer my profound thanks to @POTUS, @SecPompeo, and the administration for the opportunity to serve, and to @IvankaTrump and Jared Kushner for their friendship and support. https://t.co/aO6ZGFS0lY

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) August 8, 2019