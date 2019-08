Kylie y Khloé se emborracharon con tequila, se maquillaronn y así quedaron (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Kylie Jenner y Khloé Kardashian se emborrachan con tequila, se maquillan y así quedaron. A estas alturas nada que haga el clán Kardashian debería de admirarnos, pero aún sucede.

Por Giselle Acevedo | Soy Carmín

La pequeña Kylie Jenner, ha logrado dejarnos con la boca abierta al publicar un tutorial de maquillaje en compañía de su hermana Khloé Kardashian mientras las dos no dejaban de beber tequila.

This was a night to remember ? thank you @khloekardashian for joining me in my Get Ready with Me using my brand new @kyliecosmetics Bday Collection! https://t.co/DEHbV1R1bH pic.twitter.com/TAOuAzfu06

— Kylie Jenner (@KylieJenner) August 9, 2019