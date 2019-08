Marco Rubio advierte: Si las figuras del régimen de Maduro quieren salir, deben apurarse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador del estado de Florida, Marco Rubio, señaló que aquellos voceros adscritos al régimen chavista deben acelerar su salida antes que otros se les adelanten.

lapatilla.com

“Durante meses he dicho que el círculo alrededor de Maduro en Venezuela se estaba rompiendo”, reiteró Rubio en Twitter.

“Ahora su ex jefe de espías lo confirma en una entrevista con El Nuevo Herald”, resaltó el senador.

“Si las figuras del régimen de Maduro quieren salir, deben apurarse antes de que otros salgan por delante de ellos”, sentenció.

For months I have said that the circle around #Maduro in #Venezuela was cracking.

Now his former spy chief confirms it in an interview with @elnuevoherald https://t.co/It7WuafbmT

If #MaduroRegime figures want out they should hurry before others get out ahead of them. https://t.co/9ZN45ZalOJ

— Marco Rubio (@marcorubio) August 9, 2019