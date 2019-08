¿Qué pasó con el servicio de remesas a Venezuela a través de Western Union-Zoom?

La casa de cambio Zoom, agente autorizado de Western Union en Venezuela anunció el jueves 8 de agosto que su servicio de envío de remesas se encontraba “temporalmente” suspendido.

Raylí Luján / LaPatilla

En el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la compañía indicó que esperaban reactivar las operaciones lo “más pronto posible”, sin ofrecer mayores detalles de lo ocurrido.

Desde LaPatilla.com se estableció un contacto telefónico con el servicio de atención al cliente de Zoom. “Western Union se encuentra actualizando los servicios”, fue la respuesta del asesor.

Manifestó también que le estarían dando prioridad a aquellos usuarios con remesas en tránsito. “No tenemos tiempo ni fecha para la reactivación del servicio pero esperamos poder ofrecerles pronto otro tipo de alternativa”, comentó.

Al ser consultado sobre el servicio de compra y venta de divisas, destacó que el mismo se mantenía en funcionamiento a la tasa del dólar oficial que marca el Banco Central de Venezuela (BCV).

La cuenta oficial de Western Union en Twitter recibió varias consultas al respecto. Un usuario preguntó desde Venezuela si las transacciones habían sido “bloqueadas” a causa de las sanciones emitidas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

Hello Jesús, thank you for contacting us. We are currently experiencing technical issues and are unable assist you with transfers to or from Venezuela. We’re sorry for the inconvenience this might have caused you.

— Western Union (@WesternUnion) August 9, 2019