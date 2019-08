La Casa Blanca desmonta las mentiras del régimen sobre las recientes sanciones (video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La vocera de la Casa Blanca, Morgan Ortagus, aclaró que las sanciones del pasado 5 de agosto de la administración de presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, contra el régimen de Nicolás Maduro no establece un embargo pero si constituye un golpe económico que bloque el acceso a los bienes y dinero de los personeros del chavismo en los EEUU.

lapatilla.com

“La medida está diseñada para penalizar a Maduro y a su régimen por los ataque contra el pueblo venezolano. Como todas la sanciones de los EEUU, estás sanciones permiten obtener alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para Venezuela”, explicó Ortagus.

Ortagus continua indicando que “El gobierno de los EEUU espera que con estas medidas el régimen de Maduro le pongan fin al comportamiento ilegitimo y se aparte del poder. Los EEUU ha dejado claro que las sanciones serán levantadas una vez que el régimen abandone el poder en Venezuela. Mientras tanto, ellos continúan destruyendo, lo que fue una vez, uno de los países más prósperos y libres”.

“Estados unidos se mantiene al lado de presidente interino, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano que lucha por restablecer el orden constitucional y la democracia en su país”, finalizo la vocera de la Casa Blanca en un video publicado en la cuenta oficial de twitter del Departamento de Estado.

This week, @POTUS took an extraordinary step to block the Maduro regime in #Venezuela. The U.S. stands with interim President @jguaido, the democratically elected National Assembly, & the people of Venezuela as they fight to restore constitutional order and democracy. pic.twitter.com/Ewhpaznkxo

— Department of State (@StateDept) August 10, 2019