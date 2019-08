Pueden respirar, orinar y abrir la boca: Los muñecos hiperrealistas que causan furor en el mundo

Mujer de decisiones, Cristina se hizo un lugar en una industria que no existía en su país, no de este modo. “Yo empecé muy joven con los estudios de efectos especiales y no había tantos lugares donde formarse en España, ahora hay algún ciclo de grado superior, pero por entonces no, así que hice maquillaje artístico porque me quería dedicar a los efectos especiales y era lo más similar que había. Luego tuve la suerte de entrar como aprendiz en un estudio de efectos especiales en Madrid. Allí aprendí algunas cosillas, conocí gente y luego ya me fui al País Vasco, donde yo he tenido ahí mi máxima formación –aunque siempre he sido autodidacta- apoyada por Gorka Aguirre que para mí fue mi maestro y así será siempre”, recuerda Iglesias que también le adjudica parte de su éxito a “la suerte de estar en el momento y en el lugar correcto”.