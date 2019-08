Proptech: ¡La revolución en el sector inmobiliario!

Posteado en: Economía, Tecnología, Titulares

Proptech es la aplicación de tecnología a la industria de las bienes raíces y está transformando la forma en que se ofrecen y venden propiedades, pero también como se comparten y se administran.

Por Laszlo Beke

Se trata de múltiples plataformas y su impacto se extiende, incluye aspectos como el ahorro de energía en una edificación y la reventa del excedente o como se firma un “contrato inteligente” en Blockchain. Proptech está reconfigurando el sector inmobiliario en la misma forma que la innovación tecnológica lo ha hecho en tantos otros sectores, como el sacudón que Uber ha causado en el negocio de taxis y la rápida expansión de AirBnb en el mercado del hospedaje.

Sectores – Verticales

En Proptech se pueden identificar plataformas basadas en tecnología en tres verticales: (a) Propiedades inteligentes – Posibilitan la operación y administración de activos inmobiliarios, desde unidades de propiedad hasta ciudades completas. La plataforma puede proveer información sobre el desempeño de edificaciones y permite controlar servicios de las propiedades; (b) Economía compartida – Las plataformas pueden proveer información a potenciales compradores o vendedores del espacio o pueden directamente facilitar transacciones asociadas a alquileres o tasas. Asimismo, los propietarios pueden encontrar y construir espacios de trabajo flexible, administrar dicho espacio e interactuar con los miembros; (c) Fintech Inmobiliario – Facilitan las transacciones de propiedades de activos inmobiliarios incluyendo la venta y los convenios de arrendamiento. Los activos pueden ser edificaciones, acciones o fondos, deuda o valores.

Espacios de Trabajo Compartido

El rápido crecimiento del espacio de trabajo compartido refleja la necesidad de acceso rápido a recursos del espacio de trabajo sin el engorroso proceso de contratos de alquiler tradicionales. Los espacios de trabajo flexible implican conectividad WiFi constante, sistemas inteligentes de acceso, facilidades para pagos y transacciones de alquiler más rápidas. Allí Proptech maneja todo el ciclo de vida: encontrar y visualizar un espacio en línea, reservar, ocupar, facturar, hacer seguimiento de consumo y de utilización de data.

Los impulsores de Proptech

El advenimiento de lenguajes de programación más simples, la posibilidad de almacenamiento en la Nube y la inversión disponible para el sector han potenciado el montaje de emprendimientos de Proptech. La disponibilidad de tecnología móvil y apps han permitido a los desarrolladores y emprendedores colocar tecnología directamente en las manos de propietarios y operadores en el sector inmobiliario.

Otros elementos de Proptech

Existen elementos como (a) Trabajo colaborativo a través de Blockchain – Aplicaciones para el manejo de la administración de trabajo cooperativo incluyendo el uso de “contratos inteligentes”, (b) Vidrios “inteligentes” –Ventanas electro-crómicas que automáticamente matizan para maximizar la luz natural y reducir el calor y el resplandor. Esto mejora el bienestar de los ocupantes creando así un ambiente de trabajo más confortable y reduciendo el cansancio de la vista y los dolores de cabeza y (c) Buzones de correo digitales – Apps de escaneo de sobres que resuelven el complejo trabajo de recibir, clasificar y envío de correo en espacios compartidos de trabajo flexible.

Proptech – algunos ejemplos

· Realidad virtual – Un comprador puede realizar un tour virtual de una propiedad desde cualquier lugar.

· Instant Buying – Tomando como referencia a los banqueros de inversión, es un modelo que aplican empresas que trabajan en el área residencial y usan algoritmos para analizar data, desde el número de habitaciones hasta la criminalidad local para estimar por cuanto se podría vender una propiedad. La compran, la arreglan y la venden.

· Espacio de Trabajo Compartido – Empresas como Convene, Industrious y WeWork ya están causando disrupción en el mercado de oficinas.

· Administración inmobiliaria – Nantum es uno de las aplicaciones que captura en tiempo real data como ocupación del inmueble, uso de agua y temperatura en las oficinas. Le ha permitido a la empresa reducir consumo eléctrico en 40% y de vapor en un 47%.

· Sistemas físicos en espacios comerciales – Enertiv instala sensores para hacer seguimiento del desempeño de ascensores, calderas y otros equipos. Uno de sus productos provee réplicas digitales panorámicas de las salas de equipos y la selección de cualquier equipo muestra detalles en tiempo real de los sensores e historial de mantenimiento. El sistema puede evaluar el desempeño del equipo y hacer recomendaciones de mantenimiento basado en más de 4.000 millones de horas de data histórica de ejecución.

· Venta de energía – Un emprendimiento enfocado en la eficiencia de las activos que ayuda a los propietarios a generar ingresos adicionales para su portafolio. Les permite administrar sus activos de energía y vender la energía sobrante.

Se utiliza información proveniente de “Seeking an Edge, Developers and Investors Turn to ‘Proptech’” https://nyti.ms/2YrmnRJ, “PROPTECH: What is it, and how does it fit with coworking”http://bit.ly/31iSyVu y “PropTech 3.0: the future of real estate” http://bit.ly/2ZAdd6d. También aparece en mi blog http://bit.ly/2YCkNkx.