Con 18 años, las hermanas gemelas de Enrique Iglesias desatan pasiones

My sister and I visited Triple A Marbella today to see all of the pets that are up for adoption. At the moment they are in over capacity totaling at about 400 animals. We got to meet so many sweet dogs and cats! This new year change a life, adopt a pet. Mi hermana y yo visitamos Triple A Marbella hoy para ver a todas las mascotas que están en adopción. En este momento están en exceso de capacidad en un total de alrededor de 400 animales. Pudimos conocer tantos perros y gatos monísimos! Este nuevo año cambia una vida, adopta un animal ❤️