La ESPANTOSA experiencia que vivió Daniel Habif durante una visita a Venezuela (VIDEO)

Daniel Habif es considerado uno de los más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo, sin embargo, antes de su éxito, reveló que vivió una mala experiencia durante una visita que hizo a Venezuela hace algunos años.

“Viví el terror de manera real. Fui a Venezuela invitado a hacer un casting para una telenovela y además a formar parte de un programa de televisión que tenían de comedia que se llamaba ‘Qué locura’ y al día siguiente cuando regresaba a mi país y llegue a las 6:00 am (al aeropuerto) y me sacaron de la fila, me llevaron cuatro militares a un cuarto muy pequeño, comenzaron a revisar mi ropa, rasgaron mi maleta en busca de droga y yo pensé que ya allí había acabado, pero no, me sacaron del aeropuerto y me montaron en una camioneta para llevarme a varios hospitales que no tenía rayos X y dos horas después me metieron a uno y tuve que pagar yo las radiografías”, expresó durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Venevisión Plus.

“Fui a Venezuela invitado a hacer un casting para una telenovela, y al día siguiente cuando regresaba a mi país me sacaron de la fila, me llevaron cuatro militares a un cuarto muy pequeño y rasgaron mi maleta en busca de droga” @DanielHabif en #ShirleyConDanielHabif. pic.twitter.com/qIWMVmdE9J — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) August 12, 2019

En ese sentido, acotó que pensó que ya no iba a regresar a su país: “Iba muy temeroso, porque en la camioneta iban seis militares e iban cantando una canción de Marc Anthony y parecía una escena de Quentin Tarantino de terror, además revisaron que yo no tuviera droga en el estómago, y luego me dejaron en el aeropuerto, y fui a habalr con la gente de la aerolínea y se hicieron medio tontos aunque aceptaron enviarme en otro vuelo. Llegue a mi casa 36 horas después porque el vuelo fue Caracas-Lima, Lima-Colombia y Colombia-México”.

“Iba muy temeroso, porque en la camioneta iban seis militares, revisaron que yo no tuviera droga en el estómago, y luego me dejaron en el aeropuerto, menos mal la aerolínea aceptó enviarme en otro vuelo” comenta el conferencista mexicano @DanielHabif en #ShirleyConDanielHabif. pic.twitter.com/mnmgec4cbS — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) August 12, 2019

