Actriz estadounidense publicó su “lola” en Twitter para evitar extorsión (Foto)

La actriz y comediante Whitney Cummings publicó recientemente la foto de su seno en Twitter, mientras afirmaba ser víctima de un plan de extorsión en las redes sociales.

Con información de El Farandi

Las imágenes íntimas de la artista estadounidense serían sacadas de unas historias que ella subió a su cuenta de Instagram; sin embargo, al percatarse del pelón, borró inmediatamente la publicación, pero aún así, algunos de sus 1.3 millones de seguidores decidieron sacarle una screenshot para burlarse de ella e incluso, pedirle plata a cambio.

Para evitar las extorciones, la también productor y escritora tomó la difícil decisión de publicar las imágenes en Twitter.

2)They all must think I’m way more famous than I am, but they also must think I’m way more easily intimidated than I am. If anyone is gonna make money or likes off my nipple, it’s gonna be me. So here it all is, you foolish dorks. pic.twitter.com/cet4YEXVyG

— Whitney Cummings (@WhitneyCummings) August 12, 2019