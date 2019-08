Scott afirmó que Maduro seguirá reprimiendo y matando a militares para mantener el control

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Rick Scott, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter, que el genocidio de Maduro debe parar.

lapatilla.com

“Esto es despreciable. Venezuela está actualmente sitiada por un dictador despiadado que reprimirá y matará a sus militares para mantener el control”, indicó Scott.

Asimismo, Scott refirió que el régimen de Maduro sigue “deteniendo, torturando y matando arbitrariamente a disidentes”.

This is despicable. Venezuela is currently under siege by a ruthless dictator who will repress & kill his military to retain control.

His regime is arbitrarily detaining, torturing & killing dissidents. Maduro only rules by terror. THE GENOCIDE MUST STOP. https://t.co/3PtydUcbsC

— Rick Scott (@SenRickScott) August 13, 2019