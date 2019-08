El mensaje de Bolton a la Fuerza Armada venezolana que pone a sudar a Maduro

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los EEUU, Donald Trump, volvió a la carga contra el régimen de Nicolás Maduro, esta vez, envió un tercer mensaje contundente a las Fuerzas Armadas venezolanas que seguramente pondrá a temblar los cimientos de la dictadura chavista.

“¡Estamos con los miembros del ejército venezolano que juraron lealtad a su país y constitución, no a la dictadura de Maduro! Estamos contigo mientras luchas por defender la libertad de tus compañeros venezolanos“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

We stand with those members of the Venezuelan military that swore allegiance to their country and constitution, not the Maduro dictatorship! We are with you as you fight to defend the freedom of your fellow Venezuelans.

