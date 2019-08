Incredulidad e indulgencia en España ante las acusaciones contra Plácido Domingo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Las acusaciones de acoso sexual contra el tenor Plácido Domingo, uno de los más célebres artistas españoles, suscitó una tímida reacción en su país natal, que pedía este miércoles respeto a la presunción de inocencia.

lapatilla.com

En el ámbito de la ópera española, varias voces se alzaron para presentar al artista, casado desde hace décadas, como “un gran seductor”, pero asegurando que jamás presenciaron actos de acoso de su parte.

El célebre cantante de ópera, nacido hace 78 años en Madrid, enfrenta desde el martes un serie de acusaciones de acoso sexual que llevaron a la Ópera de Los Ángeles a anunciar una investigación y a dos importantes salas estadounidenses a anular sus presentaciones.

Pero la Ópera de Valencia (este de España) anunció que mantenía por el momento la participación del tenor en cuatro representaciones de “Nabucco”, previstas a partir del 2 de diciembre.

En un comunicado, el Palacio de las Artes de Valencia dijo esperar que la justicia brinde su “resolución de los hechos para actuar en consecuencia y tomar alguna medida adecuada, preservando así la presunción de inocencia”.

Esta ópera afirmó no haber recibido ninguna denuncia ni estar en conocimiento de “ninguna clase de acoso hacia el personal de la institución”.

– “En la calle, se arrodillaban las mujeres” –

El periódico español de derecha ABC publicó este miércoles un editorial en defensa del tenor, señalando que una sola de las nueve mujeres que lo acusan dio su nombre. “Resulta justo y cabal respetar la presunción de inocencia de Plácido Domingo”, concluyendo que “siempre hay que esperar a la Justicia”.

“Cuando he visto las noticias, me he quedado atónito”, declaró a la AFP el agente artístico Aldo Mariotti, cercano a la difunta soprano española Montserrat Caballé.

En España, Domingo “es un verdadero divo, un fenómeno, un grandísimo artista”, dijo. “Que fuera un gran seductor lo sabía todo el mundo, esto está claro, pero tengo enormes dudas que haya podido hacer cosas de este tipo”.

“No tenía ninguna necesidad, si iba en la calle se arrodillaban las mujeres delante, podía ‘tener’ las mujeres más guapas”, acotó.

En la investigación de la agencia Associated Press, nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- afirman haber sufrido acoso sexual por parte del famoso artista a partir de finales de los años 80.

“Las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes, e inexactas tal como se describen”, respondió Plácido Domingo en un comunicado, agregando: “Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas”.

– “Un perfecto caballero” –

Varias cantantes líricas españolas salieron en su defensa, como la mezzo soprano María José Suárez que cantó varias veces a su lado. “Esto no va a gustar a muchas mujeres, (pero) yo he visto mujeres que han ido detrás de él, muchísimas”, declaró a la radio Cadena Ser.

“Si esas señoras han tenido esos problemas, no voy a ser yo quien diga que no, pero no lo he visto nunca, nunca”, insistió. “Sí que he visto que es amable, que es un hombre que le gustan las mujeres y a mí me gustan los hombres, como a muchas, y no pasa nada”, agregó.

La soprano Pilar Jurado, presidenta de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE) lo describió como “un perfecto caballero”.

“Nunca en la vida me he sentido acosada ni obligada a hacer nada que no quería: es una cosa tremenda y estoy en ‘shock'”, dijo a la agencia española Europa Press. “Jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro”, señaló la soprano Davinia Rodriguez, citada por el diario La Razón.

Este periódico español de derecha revirtió la acusación, titulando: “MeToo acosa a Plácido Domingo”, en referencia al movimiento lanzado en 2017 por las acusaciones de agresiones sexuales contra el influyente productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.

Con información de AFP