Vladimir Villegas: Nicolás Maduro negocia o pueden que terminen negociándolo

Si no hay un acuerdo político cualquier cosa puede pasar en Venezuela, incluso que vayamos a un escenario de anarquía de ingobernabilidad, y que alguien no tome el poder sino que lo recoja del piso, así lo indicó el periodista y político Vladimir Villegas en la entrevista concedida a Lapatilla.com. Sostiene que Venezuela sigue por lo que calificó como despeñadero, la reconstrucción va a ser muy dolorosa y difícil.

El ex diputado manifestó que el problema de Venezuela es que hay que reinstitucionalizar el país aquí debido a un profundo proceso de demolición institucional que hay que revertir. Indicó que no se debe descartar ni dejar de lado que en el chavismo hay factores que apuestan a su sobrevivencia.

“Por el chavismo circulan muchos pensamientos, no hay un solo pensamiento, por muchas inquietudes, muchas opiniones, no son necesariamente las que salen a la luz pública, ahí también hay un proceso de ver de cómo quedo yo ahí, las figuras más jóvenes, las figuras que no están digamos comprometidas con las políticas que han sido más repudiadas, con hechos de corrupción etc, esa figura que no tiene esa mancha, evidentemente también piensa en su futuro político, eso es absolutamente válido”.

Villegas no desestima que hayan diferencias entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, pero está consiente que a ellos los puede unificar la posibilidad o necesidad de salvarse políticamente, de conservar el poder. También mencionó que los quiebres grandes dentro de las filas del oficialismo están por verse.

“Yo siempre he planteado Nicolás Maduro negocia o pueden que terminen negociándolo, a él le puede pasar eso. Yo no sé si están totalmente dispuestos, pero yo sé que eso está en la mesa de todos y cada uno de ellos, la necesidad que se busque una solución política porque todos sabemos que el país no es gobernable como está”, dijo.

El periodista expresó que nos hemos empobrecido como país, que la economía está quebrada, y que nos han sometido a los venezolanos con sanciones, represión, exclusión, profundización de la división, éxodo, fracturas familiares inseguridad etc.

En otro punto también se refirió a la Asamblea Nacional y su accionar en ciertas ocasiones. Reconoce que el Palacio Federal Legislativo “fue prácticamente anulado” desde su comienzo, desde el punto de vista institucional, aun cuando considera que desde el punto de vista político sigue siendo un referente tan importante, y asegura que el chavismo está considerando volver a participar en ella.

“Yo creo que el parlamento es reflejo del país, hay un país que está descontento con el gobierno pero a la vez es un país que está disperso con respectos a las alternativas a las posibles soluciones, posibles salidas a esta grave crisis que vive Venezuela. Se debate en esas diferencias con respecto a las rutas que hay que seguir, cuáles son los caminos que se deben tomar para diseñar una estrategia exitosa con miras a lograr lo que la mayoría del país quiere que es un cambio político”,agregó.

“Hoy tenemos una AN sometida a varias presiones pero además con bloques que se expresan allí, un sector radical extremista, un poco más conservador, y un bloque mayoritario que también tienes sus matices, no es totalmente homogéneo”.

El exconstituyentista argumentó que para poder resolver los problemas ha hecho falta un debate político, en el cual pueda tener cabida todos los factores, y que cuando se discuta la estrategia política con todos lo sectore, hayan resultados más óptimos.

“La propia oposición necesita su mesa de diálogo para limar sus diferencias y poder llevar adelante una estrategia común, que sume todos los sectores. Eso ha faltado y esa es una falla que se ha venido arrastrando desde la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjate por ejemplo que esa era una mesa funcionó por mucho tiempo, al final faltaron las sillas.

Sin embargo la mesa tuvo un éxito que fueron las elecciones del año . A raíz de entonces la unidad se redujo a pequeños bloques de partido que si bien eran mayoritarios con respecto a los otros, no eran expresión de todo el país descontento”.

Villegas sostiene que hay un país descontento, que no se siente necesariamente representado por los partidos que dominan el escenario parlamentario.

Con respecto a los anuncios expresados por Vladimir Padrino López, en cuanto a que no va a haber transición entre otras señalamientos, explicó que Maduro, los ministros, los dirigentes del PSUV, y los miembros de la constituyente ellos están haciendo su rol y llevando adelante su estrategia política.

“El problema está en la oposición en cuanto a definir una estrategia política exitosa, hasta ahora han logrado importantes éxitos pero evidentemente la negociación para mí es el mecanismos para lograr los cambios en Venezuela, para lograr cambios permanentes porque a lo mejor tu resuelves el cambio de gobierno por la vía no negociada pero cuanto puede durar eso, cuán estable puede ser una solución política que no involucre una negociación de fondo sobre el día siguiente…”

También añadió que el gobierno busca mantenerse en el poder, sobrevivir y ganar tiempo.

Por otra parte, el también ex embajador señaló que hay una ciudadanía aporreada, golpeada por la crisis e impaciente de la crisis que se vive en Venezuela. Indicó esa ciudadanía espera cambios rápidos y ha habido una falla enorme de la dirigencia en cuanto a no decirle la verdad con respecto a los tiempos de los cambios.

“Los cambios no son de un día para otra, una fruta no madura de un día para otros, los procesos tienen su tiempo y por supuesto el gobierno sabe jugar con la impaciencia de la sociedad y también con la poca capacidad que ha tenido la oposición de manejarse en escenarios que no sean amarrados por el corto placismo” dijo.

Escuche y aprecie más de lo que dijo Vladimir Villegas con respecto a la economía, la dolarización, las sanciones de EE.UU sobre Venezuela, y su desacuerdo con una salida violenta.