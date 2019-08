Trump recomienda a Xi Jinping que se reúna con manifestantes Hong Kong para que haya “un final feliz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, que se reúna “personalmente” con los manifestantes de Hong Kong, cuyas protestas antigubernamentales se suceden desde hace semanas, para ponerles fin.

lapatilla.com

“Si el presidente Xi se reuniera directa y personalmente con los manifestantes, habría un final feliz e ilusionante para el problema de Hong Kong. ¡No tengo dudas!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario hizo esta declaración horas después de que en otro tuit diera a entender que él mismo se iba a reunir con Xi para hablar sobre Hong Kong.

“Conozco al presidente Xi de China muy bien. Es un gran líder que tiene un gran respeto de su pueblo. También es un buen hombre en los ‘asuntos difíciles’. No tengo ninguna duda de que si el presidente Xi quiere resolver el problema de Hong Kong rápida y humanamente, lo puede hacer. ¿Una reunión en persona?”, dijo Trump en la misma red social.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019