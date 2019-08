Trump sugiere a Xi Jinping una reunión para hablar de Hong Kong

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugirió este miércoles a su homólogo chino, Xi Jinping, una reunión para hablar sobre Hong Kong, donde las protestas antigubernamentales se suceden desde hace semanas.

“Conozco al presidente Xi de China muy bien. Es un gran líder que tiene un gran respeto de su pueblo. También es un buen hombre en los ‘asuntos difíciles’. No tengo ninguna duda de que si el presidente Xi quiere resolver el problema de Hong Kong rápida y humanamente, lo puede hacer. ¿Una reunión en persona?”, dijo Trump en Twitter.

Esta propuesta de Trump llega el mismo día en el que el Gobierno que él preside mostró una “profunda preocupación” por la supuesta presencia de movimientos paramilitares chinos a lo largo de la frontera de Hong Kong.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019